Hé lộ những chiêu "biến hình" của trùm ma túy Hương "mẩu"

Nguyễn Thị Kim Hương (thường được gọi là Hương "mẩu", SN 1985, hộ khẩu tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội) không xa lạ gì đối với giới tội phạm buôn bán chất cấm đất Hà thành.

Hương "mẩu" đã xây dựng một đường dây buôn bán ma túy tổng hợp vào loại "siêu to khổng lồ" từ Nghệ An ra Hà Nội. Mỗi đơn hàng, cô ta bán cả cân ma túy đá trở lên (trị giá khoảng 250-300 triệu đồng). Bà trùm này có rất nhiều chiêu trò để che giấu hành vi phạm tội của mình và đối phó với lực lượng công an.

Hình ảnh Hương “mẩu” thay đổi qua thời gian. Ảnh: CAND

Đối tượng Hương sử dụng nhà của họ hàng làm "kho" chứa ma túy và triệt để sử dụng người nhà vào đường dây phạm tội. Các kho đều nằm ở những vị trí đắc địa như trong khu dân cư làng xã của Hương "mẩu", rất khó khăn cho quá trình trinh sát.

Để trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Hương "mẩu" chọn địa điểm sinh sống là căn hộ chung cư cao cấp được kiểm soát nghiêm ngặt bởi hệ thống an ninh. Căn hộ tại tầng 34 của Hương có cửa khóa bằng mã, muốn ra vào khu chung cư phải có thẻ cư dân.

Quá trình theo dõi, các trinh sát xác định, Hương "mẩu" thường xuyên có mặt tại "kho" ở địa chỉ số 96 Đức Giang (phường Đức Giang, Long Biên) và số 4 ngách 11/18 ngõ 52 Gia Quất (phường Thượng Thanh, Long Biên). Đây là 2 tòa nhà 4 tầng kiên cố, được lắp đặt hệ thống camera giám sát chặt chẽ. Tại mỗi "kho" đều có két sắt cài đặt mật mã để cất giấu ma túy.

Hương còn một "chiêu độc" là thường xuyên đi phẫu thuật thẩm mỹ. Những lần "biến hình" này giúp cho bà trùm nâng cấp vẻ bề ngoài đồng thời cũng gây khó khăn cho công tác nhận dạng của cơ quan công an. Hương không bao giờ ra mặt trong các cuộc giao dịch, mua bán ma túy mà chủ yếu chỉ đạo đàn em từ xa qua điện thoại. Phương thức giao dịch cũng thường xuyên được nhóm của Hương thay đổi.

Vụ bắt giữ Hương "mẩu" được lực lượng chức năng triệt phá từ chuyên án Nguyễn Xuân Quý - ông trùm dùng nơi chữa trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương để che đậy hành vi phạm tội.

Đầu năm 2021, Hương "mẩu" biết Quý qua các mối quan hệ xã hội. Thấy việc "kinh doanh ma túy" của Quý khá thuận lợi do "ông trùm" điều hành đường dây ngay từ trong bệnh viện, Hương đã đặt mua của Quý thuốc lắc.

Sau khi tóm gọn nhiều đàn em trong đường dây, cũng trong ngày 30/3/2021, Công an Hà Nội bắt giữ thành công "bà trùm" Nguyễn Thị Kim Hương.

Hương "mẩu" thời điểm bị bắt quả tang cùng số lượng lớn ma túy. Ảnh: Công an Hà Nội

Quá trình điều tra hàng loạt vụ án ma túy, lực lượng chức năng nhận thấy Hương có mặt trong nhiều phi vụ. Khi thì tham gia với vai trò "mắt xích", lúc đích thân Hương là chủ mưu, điều hành hoạt động giao, nhận hàng của nhóm đàn em.

Trong số này, vụ án khiến cơ quan điều tra dày công đấu tranh triệt phá nhất là vụ án Nguyễn Thị Kim Hương cùng đồng phạm liên quan đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Theo cáo trạng, từ khoảng tháng 4/2019 đến tháng 3/2021, Hương "mẩu" và đồng bọn đã bán 30kg ma túy đá và 400 gói hồng phiến, tổng khối lượng 37,36 kg, thu lời tổng hơn 9,5 tỷ đồng.

Ngày 25/5/2023, TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt Hương "mẩu" án chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, giữa tháng 8/2022, Hương "mẩu" cũng bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt 30 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.