Hai nhà khoa học tiếp tục lọt top các nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2024

GS.TS Nguyễn Đình Đức

Nhà xuất bản Elsevier vừa công bố danh sách xếp hạng các nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới dựa. Danh sách này được xây dựng bởi nhóm các nhà khoa học của ĐH Stanford (Mỹ), dựa trên căn cứ khai thác cơ sở dữ liệu Scopus.

Cách đánh giá của các chuyên gia dựa trên những chỉ số đánh giá phức tạp chứ không chỉ đơn thuần đếm số lượt trích dẫn. Việc này, cho kết quả chuẩn xác khi cập nhật cơ sở dữ liệu của hơn 100.000 nhà khoa học được trích dẫn nhiều nhất (từ nguồn dữ liệu của Scopus).

Xếp hạng của họ dựa vào các tiêu chí quan trọng như: chỉ số ảnh hưởng trong giới khoa học (composite score); tổng số trích dẫn (không bao gồm các tự trích dẫn); chỉ số Hirsch h-index; chỉ số Schreiber hm-index; số trích dẫn cho các bài báo được đăng với tư cách là tác giả duy nhất (single author); số trích dẫn cho các bài báo là tác giả chính (tên đầu tiên - first author và tác giả liên hệ - corresponding author), và tác giả cuối cùng - last author, …

Theo đánh giá của Elsevier, danh sách này cho thấy, những nhà khoa học nào có tác động lớn nhất trong lĩnh vực của họ. Bảng xếp hạng xem xét những thứ như tần suất các nhà khoa học khác đề cập đến công việc của họ.

Nếu nhà khoa học nằm trong danh sách các nhà khoa học hàng đầu trong danh mục này của Stanford Elsevier năm 2024, điều đó có nghĩa là công việc của họ thực sự quan trọng và hữu ích cho các nhà khoa học khác.

PGS.TS Lê Hoàng Sơn

Theo bảng xếp hạng mới nhất vừa được công bố ngày 17/9/2024, trong số các nhà khoa học Việt Nam cơ hữu đang công tác thường xuyên trong nước, có 9 nhà khoa học lọt vào bảng xếp hạng trong top 10.000 thế giới và 60 nhà khoa học lọt vào bảng xếp hạng top 100.000 nhà khoa học có trích dẫn ảnh hưởng nhất thế giới trong năm 2024.

Trong danh sách này, ĐH Quốc gia Hà Nội có 2 nhà khoa học được xếp hạng cao trong top 10.000 thế giới là GS.TSKH Nguyễn Đình Đức và PGS.TS Lê Hoàng Sơn.

Trong 6 năm liên tiếp (từ 2019 đến nay), GS.TS Nguyễn Đình Đức và PGS.TS Lê Hoàng Sơn được xếp hạng trong top 10.000 nhà khoa học của ĐH Quốc Gia Hà Nội có trích dẫn ảnh hưởng nhất thế giới. Các nhà khoa học được phân chia vào 22 lĩnh vực khoa học và 176 lĩnh vực phụ (ngành/chuyên ngành).

Theo thứ tự trong bảng xếp hạng này, năm nay, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức đã vươn lên xếp hạng 78 trong lĩnh vực Engineering, còn PGS.TS Lê Hoàng Sơn đứng thứ 303 trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Kết quả đáng này một lần nữa tiếp tục khẳng định vị thế của các nhà khoa học của ĐH Quốc gia Hà Nội được ghi nhận trong cộng đồng khoa học quốc tế. Đây cũng là thành quả của sự đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học và khoa học công nghệ Việt Nam ngày càng hội nhập mạnh mẽ với trình độ, hướng nghiên cứu tiên tiến trên thế giới.