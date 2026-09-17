Hai mẫu VinFast Evo mới nhận cọc tại đại lý: Thiết kế sang xịn hơn, đèn 2 tầng, yên vuốt sành điệu hơn, dễ ra mắt tháng này

Hai mẫu xe máy điện mới của VinFast là Evo Grand Premia và Evo Limited đang được nhiều đại lý nhận cọc. Trong đó, Grand Premia đã được xác nhận ra mắt tháng 9, còn thông tin về Evo Limited vẫn khá kín tiếng.

Hai mẫu xe máy điện mới của VinFast mang tên Evo Grand Premia và Evo Limited đang được nhiều đại lý VinFast nhận cọc. Trong đó, Evo Grand Premia đã được hãng xác nhận sẽ ra mắt trong tháng 9, còn nhiều thông tin về Evo Limited vẫn chưa được công bố.

Tên gọi Grand Premia cùng thời gian ra mắt xe đã được VinFast xác nhận. Ảnh: VinFast

Như vậy, đây sẽ là hai mẫu xe mới được phát triển từ mẫu VinFast Evo trước đây. Không chỉ đổi tên gọi và có thể nâng cấp trang bị, điểm mới của mẫu xe sắp ra mắt còn nằm cả ở thiết kế khác biệt.

VinFast Evo mới mang thiết kế cao cấp hơn

Ngoài thông tin nhận cọc, phía đại lý còn chia sẻ thêm một vài hình rò rỉ mới về Evo Grand Premia.

Theo đó, so với Evo hiện nay, Evo Grand Premia sở hữu diện mạo cầu kỳ hơn. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn tròn, bên trong chia thành hai tầng chiếu sáng, bao quanh bởi dải LED định vị hình vòng cung.

VinFast Evo Grand Premia sẽ có thiết kế cao cấp hơn hẳn Evo cũ. Ảnh dựng đồ họa dựa vào ảnh rò rỉ: Bí Mật Xe Biz

Mặt nạ phía trước được phối màu nâu đồng và đỏ, kết hợp các chi tiết mạ chrome cùng họa tiết màu vàng. Logo chữ V đặt nổi trên ốp màu đỏ tạo điểm nhận diện cho xe.

Thân xe vẫn mang kiểu dáng tay ga quen thuộc, nhưng các đường nét được làm mềm mại hơn. Phần yên cũng là một điểm mới. Theo hình ảnh mà VinFast chia sẻ, yên được vuốt thành 2 tầng rõ ràng hơn, trông cao cấp hơn.

Hình ảnh úp mở từ VinFast cho thấy một số đặc điểm cao cấp của Evo Grand Premia. Ảnh: VinFast

Nhìn tổng thể, thiết kế mới có xu hướng tiệm cận phong cách xe tay ga cao cấp, thay vì thiên về sự đơn giản và thực dụng như Evo trước đây.

Một mẫu Evo khác sẽ có giá dễ tiếp cận hơn?

Bên cạnh Grand Premia, Evo Limited là mẫu xe thứ hai được các đại lý thông báo nhận đặt cọc.

Hiện thông tin về bản Evo Limited còn khá hạn chế, chưa rõ khác biệt cụ thể về thiết kế, trang bị hay hệ truyền động. Tên gọi này cũng chưa đủ cơ sở để xác định đây có phải phiên bản sản xuất giới hạn hay chỉ là cách đặt tên cho một biến thể mới.

Các thông tin về thông số kỹ thuật, pin, quãng đường di chuyển và giá bán của xe vẫn đang được VinFast giữ kín.

Hình ảnh hai mẫu xe mới từng được VinFast úp mở trước đây có một mẫu dễ là Evo Limited. Ảnh: VinFast

Trước đó, cách đây ít ngày, VinFast từng úp mở hình ảnh hai mẫu xe máy điện mới, trong đó có mẫu bên phải dễ là Evo Limited hoặc Evo Grand Premia, còn mẫu bên trái mang diện mạo thể thao hơn.

Như vậy, trong thời gian gần tới đây, VinFast sẽ tung ra ít nhất ba mẫu xe máy điện.