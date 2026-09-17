Đập hộp iPhone 18 Pro Max đỏ Burgundy sớm nhất, Duy Thẩm bóc trần một điểm trừ chí mạng

Chiếc iPhone 18 Pro Max đỏ Burgundy hot nhất lúc này đã được reviewer Duy Thẩm "đập hộp" ngay trên kênh YouTube cá nhân. Đáng chú ý, bên cạnh những lời khen thì anh chàng cũng lưu ý một điểm trừ mà người định nâng cấp iPhone mới cần chú ý.

Sức nóng của iPhone 18 Pro Max đang lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi tình trạng cháy hàng diễn ra chỉ sau vài phút mở cọc, đặc biệt là với phiên bản màu đỏ Burgundy. Nằm trong nhóm những người đầu tiên tại Việt Nam được trực tiếp unbox và trên tay siêu phẩm này, reviewer Duy Thẩm đã mang đến những góc nhìn thực tế về sản phẩm. Dù số lượng nâng cấp chỉ đếm trên đầu ngón tay, chiếc máy này vẫn xô đổ kỷ lục đặt hàng của thế hệ tiền nhiệm.

Clip unbox iPhone 18 Pro Max của reviewer Duy Thẩm (Nguồn: YouTube Ngô Đức Duy)

Sắc đỏ Burgundy quý phái nhưng tiềm ẩn điểm trừ về vân tay

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, phiên bản màu đỏ Burgundy của năm nay mang lại một dải màu trầm ấm, sang trọng và quý phái hơn hẳn so với sắc cam rực rỡ của năm ngoái. Về tổng thể ngôn ngữ thiết kế, iPhone 18 Pro Max không mang đến sự lột xác so với thế hệ 17 Pro Max, nhưng cách Apple xử lý bề mặt lưng lại thay đổi hoàn toàn. Thay vì chia làm hai mảng màu với phần dưới làm nhám mờ như thế hệ trước, mặt lưng năm nay được hoàn thiện đồng nhất từ trên xuống dưới. Quyết định thiết kế này vô tình tạo ra một điểm trừ nhỏ khi máy bám mồ hôi và lộ rõ dấu vân tay chỉ sau vài thao tác vuốt chạm.

Duy Thẩm "đập hộp" iPhone 18 Pro Max phiên bản Đỏ Burgundy

Bên cạnh đó, khung viền nhôm của bản Pro Max vẫn khá nhạy cảm với các va đập vật lý. Lời khuyên thiết thực nhất từ reviewer là người dùng nên trang bị ngay ốp lưng và dán màn hình để tránh những vết xước xát đáng tiếc có thể làm "xót tâm can".

Nam reviewer chỉ ra iPhone 18 Pro Max bám mồ hôi vân tay khá rõ, đồng thời khuyên người dùng nên xài ốp lưng

Ngoài màu sắc mới, về ngoại hình iPhone 18 Pro Max không có sự khác biệt với iPhone 17 Pro Max

Ngoài ra, với việc vẫn sử dụng khung nhôm giống iPhone 17 Pro Max, thiết bị có thể dễ bị trầy xước nếu bất cẩn làm rơi

Dynamic Island thu nhỏ và bước tiến với Face ID ẩn dưới màn hình

Một trong những cải tiến tinh tế nhưng vô cùng giá trị trên iPhone 18 Pro Max chính là việc Apple đã thu nhỏ kích thước của cụm Dynamic Island đi gần một nửa. Không gian hiển thị được giải phóng giúp khu vực này có thể chạy đa nhiệm cùng lúc ba ứng dụng thay vì chỉ hai như trước đây. Bí mật đằng sau nỗ lực thu gọn khuyết điểm màn hình này nằm ở việc Apple đã khéo léo đưa cụm camera hồng ngoại phục vụ tính năng Face ID giấu hẳn xuống phía dưới tấm nền.

Bằng mắt thường trong quá trình sử dụng cơ bản, người dùng gần như không thể nhận ra sự tồn tại của ống kính này. Nó chỉ lờ mờ xuất hiện ngay dưới khu vực hiển thị đồng hồ khi chúng ta nghiêng máy soi kỹ dưới góc độ ánh sáng nhất định.

Dynamic Island trên iPhone 18 Pro Max nhỏ hơn gần 1 nửa so với dòng tiền nhiệm

Camera thay đổi khẩu độ vật lý và hệ thống tản nhiệt buồng hơi

Hệ thống camera năm nay mang đến một luồng gió mới cho những người đam mê nhiếp ảnh di động khi camera chính đã được tích hợp khả năng đóng mở khẩu độ vật lý. Sự can thiệp phần cứng này cho phép máy tạo ra những hiệu ứng ánh sáng dạng tia vô cùng chân thực khi khép lá khẩu, kết hợp cùng chế độ Pro chỉnh tay chuyên nghiệp lần đầu tiên xuất hiện trên iPhone.

Không chỉ dừng lại ở nhiếp ảnh, hiệu năng thực tế của máy cũng được bảo chứng bởi hệ thống tản nhiệt buồng hơi thế hệ mới bao phủ toàn bộ phần khung viền. Theo đánh giá, công nghệ tản nhiệt này giúp thiết bị duy trì hiệu suất hoạt động ở mức cao tốt hơn đến 40% so với thế hệ tiền nhiệm, hứa hẹn mang lại trải nghiệm chiến game hay render video mượt mà, ổn định hơn trong thời gian dài.

iPhone 18 Pro Max được nâng cấp camera và tản nhiệt tốt hơn

Dù thừa nhận những nâng cấp về mặt phần cứng trên iPhone 18 Pro Max là không quá nhiều, Duy Thẩm vẫn không khỏi bất ngờ trước cơn sốt mà thiết bị này tạo ra khi lượng đơn đặt hàng đã cao gấp đôi so với dòng 17 Pro Max. Đứng ở góc độ một người trải nghiệm sớm và đánh giá thực tế, anh cho rằng những người dùng đang sở hữu iPhone 17 Pro Max chưa thực sự cần thiết phải "xuống tiền" lên đời lúc này vì sự khác biệt trong trải nghiệm hàng ngày là chưa đủ lớn.

Tuy nhiên, nếu bạn đang sử dụng những thế hệ cũ hơn như iPhone 14 Pro Max hay 15 Pro Max, thì iPhone 18 Pro Max với màu sắc mới, camera nâng cấp và hiệu năng tản nhiệt vượt trội chắc chắn sẽ là một khoản đầu tư vô cùng hợp lý và mang lại sự khác biệt rõ rệt.