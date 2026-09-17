Thông báo quan trọng từ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam khuyến cáo người dân cần thực hiện ngay một thao tác quan trọng để đảm bảo thẻ đã được hệ thống ghi nhận và không bị gián đoạn quyền lợi khi đi khám bệnh.

Đóng tiền gia hạn bảo hiểm y tế (BHYT) xong không có nghĩa là người dân đã hoàn tất thủ tục. Cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam khuyến cáo người tham gia cần thực hiện ngay một thao tác quan trọng để đảm bảo thẻ đã được hệ thống ghi nhận và không bị gián đoạn quyền lợi khi đi khám bệnh.

Rất nhiều người thuộc nhóm tự đóng BHYT có thói quen nộp tiền gia hạn rồi định ninh thẻ của mình đã có hiệu lực ngay lập tức. Tuy nhiên, theo khuyến cáo mới nhất từ BHXH Việt Nam, người tham gia cần chủ động kiểm tra lại thông tin trên hệ thống sau khi giao dịch thành công. Việc này giúp kịp thời phát hiện những sai sót hoặc độ trễ trong quá trình ghi nhận dữ liệu, tránh tình trạng đến bệnh viện mới ngã ngửa vì thẻ chưa được gia hạn, dẫn đến việc phải tự chi trả toàn bộ viện phí. Người dân cũng nên lưu ý thực hiện gia hạn trước khi thẻ cũ hết giá trị sử dụng để quá trình tham gia được liên tục, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi BHYT 5 năm liên tục.

Các kênh gia hạn BHYT nhanh chóng và an toàn

Hiện nay, việc gia hạn thẻ BHYT đã trở nên vô cùng thuận tiện khi người dân có thể thao tác hoàn toàn trực tuyến mà không cần đến trực tiếp cơ quan bảo hiểm. Người dân có thể truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam, chọn mục đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và làm theo các bước kê khai để hệ thống đối chiếu dữ liệu, tính toán số tiền cần nộp.

Bên cạnh đó, việc thanh toán trực tiếp qua ứng dụng của các ngân hàng lớn như Vietcombank, Agribank, VietinBank và BIDV cũng được nhiều người ưa chuộng. Người dân chỉ cần vào mục thanh toán BHXH/BHYT trên app ngân hàng, kiểm tra kỹ thông tin người tham gia cùng số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Đối với những ai không thạo công nghệ, việc đến trực tiếp cơ quan BHXH hoặc các tổ chức hỗ trợ thu ở địa phương vẫn là một lựa chọn an toàn. Dù đóng qua hình thức nào, người tham gia cũng bắt buộc phải lưu lại biên lai, chứng từ hoặc ảnh chụp màn hình mã giao dịch điện tử để làm bằng chứng đối chiếu khi cần thiết.

Cách kiểm tra giá trị sử dụng thẻ BHYT sau khi nộp tiền

Sau khi đã hoàn tất việc nộp tiền, bước quan trọng nhất là xác nhận xem hệ thống đã cập nhật thời hạn thẻ hay chưa. BHXH Việt Nam lưu ý rằng ứng dụng ngân hàng chỉ là nơi thực hiện giao dịch đóng tiền, còn để kiểm tra giá trị sử dụng thẻ, người dân cần dùng các nền tảng tra cứu chuyên biệt.

Cách nhanh nhất là mở ứng dụng VssID - BHXH số trên điện thoại, đăng nhập và vào mục "Thẻ BHYT" để xem chi tiết thời hạn cũng như mức hưởng. Nếu đã tích hợp giấy tờ, người dân cũng có thể mở ứng dụng VNeID, truy cập vào "Ví giấy tờ" và chọn "Thẻ BHYT" để xem kết quả. Ngoài ra, Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam (baohiemxahoi.gov.vn) cũng hỗ trợ công cụ tra cứu trực tuyến. Tại đây, người dân sẽ nắm rõ được giá trị sử dụng thẻ, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và thời điểm đạt đủ 5 năm liên tục.

Cần làm gì khi dữ liệu thẻ chưa được cập nhật?

Trong trường hợp người dân đã nộp tiền nhưng khi tra cứu lại thấy thông tin BHYT chưa được cập nhật hoặc không khớp với chứng từ, đừng quá lo lắng. Hãy liên hệ ngay với Tổng đài Chăm sóc khách hàng của BHXH Việt Nam qua số 1900 9068 hoặc mang theo giấy tờ đến trực tiếp nơi đã tiếp nhận tiền (cơ quan BHXH, điểm thu). Lúc này, những biên lai, chứng từ hoặc mã giao dịch mà người dân đã cẩn thận lưu lại trước đó sẽ phát huy tác dụng, giúp cơ quan chức năng nhanh chóng kiểm tra và xử lý sự cố. Việc hình thành thói quen kiểm tra tình trạng thẻ trước khi hết hạn và ngay sau khi nộp tiền sẽ giúp người dân luôn làm chủ và bảo vệ tối đa quyền lợi y tế của bản thân.

Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam