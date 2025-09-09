Hai diễn viên nam đóng quá tình, được đồng nghiệp "đẩy thuyền" trong "Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi”

Trong khi Hoàng sẵn sàng bao bọc, dành trọn sự yêu chiều thì Vinh chưa một lần thật lòng. Vốn là "trai thẳng", hắn giả vờ đồng tính, nảy sinh tình cảm, tiếp cận và lợi dụng Hoàng cho mục đích riêng.

Tình yêu của hai nhân vật được đạo diễn Nguyễn Hoàng Anh khắc hoạ "rất sang", tuy "ngược tâm" nhưng không sa vào lối mòn ủy mị mà giữ được sự tự nhiên. Chính sự tiết chế này khiến mạch phim vừa đủ để khán giả cảm nhận, một hướng tiếp cận mới về đề tài LGBT.

Mạnh Lân và Gi A Nguyễn thể hiện "phản ứng hoá học" ngọt ngào, toan tính

Sự kết hợp của Mạnh Lân và Gi A Nguyễn nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả và đồng nghiệp. Á hậu Thủy Tiên và diễn viên Lan Thy không ngần ngại "đẩy thuyền".

"Vinh - Hoàng là cặp đôi tôi yêu thích trong phim, tôi là thuyền trưởng", Thủy Tiên nói.

Lan Thy nói thêm: "Ngoài đời, hai người đều là ‘trai thẳng’ và khá ngại ngùng khi tiếp xúc với nhau. Điều đó khiến chúng tôi bất ngờ khi xem phim, bởi trên màn ảnh, cả hai thể hiện sự ăn ý rõ".

Cặp đôi nam - nam khiến Lan Thy và Thủy Tiên "quắn quéo"

Khán giả để lại bình luận tích cực: "Sau bao năm kể từ khi ‘Về nhà đi con’ tôi lại đu couple phim Việt", "Lần đầu coi boylove Việt mà không mắc cỡ", "Nhìn cảm động thật nhưng ông kia chắc trai thẳng cố gắng gồng để lợi dụng ông còn lại".

Cảnh hôn, vuốt má giữa Hoàng và Vinh không để "làm màu", mà để khắc họa một mối quan hệ vừa gắn bó, vừa ẩn chứa toan tính. Mạnh Lân và Gi A Nguyễn cho biết đây là trải nghiệm mới, mở ra những khía cạnh khác của nhân vật và mối quan hệ trong phim.

"Khán giả yên tâm khi nhìn hai người đàn ông chúng tôi hôn nhau. Đó không phải hôn kiểu gượng ép, cưỡng hôn mà có chút tự nguyện, không bị sến", Mạnh Lân khẳng định.

"Lần đầu tiên tôi đóng cảnh thân mật với một người đàn ông. Các phim trước chỉ hôn một cái, còn với ‘Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi’ thì nhiều cảnh hơn, như nằm trên đùi, vuốt mặt nhau", Gi A Nguyễn nói.

Cảnh hôn tự nhiên, không gượng ép của hai nam diễn viên

Bên cạnh tuyến tình cảm, Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi còn khiến người xem mãn nhãn với những pha hành động "tuyệt đối điện ảnh", đặc biệt trong tập 17 và 18. Kimmie (Lê Phương đóng) cùng Xuân Vĩnh (Peter Phạm đóng) có pha đối đầu trực diện với băng nhóm của Hoàng Cá Sấu.

Trong vai Kimmie, Lê Phương xuất hiện với ánh mắt sắc lạnh, động tác dứt khoát, bắn tỉa chuẩn xác, mỗi bước di chuyển đều toát lên sự tự tin. Để có được những cảnh hành động mượt mà, Lê Phương đã tập luyện cùng Peter Phạm trước ngày khai máy. Anh vừa là bạn diễn, vừa đảm nhận vai trò chỉ đạo võ thuật, trực tiếp hướng dẫn nữ diễn viên những đòn tự vệ cận chiến. Ngược lại, Lê Phương hỗ trợ Peter trong việc khắc họa diễn xuất và truyền tải cảm xúc cùng với diễn viên Trung Dũng. Sự cộng hưởng hai chiều này tạo nên "phản ứng hóa học" đặc biệt, giúp cảnh phim kịch tính, giàu cảm xúc.

Lê Phương được Peter Phạm hướng dẫn thực hiện cảnh hành động

Qua Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi, Lê Phương đã cho thấy hình ảnh hoàn toàn khác. Vai Kimmie không chỉ là một thử thách về thể lực, mà còn là bước ngoặt trong sự nghiệp của nữ diễn viên, dám phá bỏ hình ảnh an toàn để hóa thân thành "đả nữ".

"Tôi có nhiều cảnh hành động. Có tố chất đả nữ nhưng giờ già rồi, tiếc vì không khám phá sớm hơn trong thể loại vai này. Thời điểm vào nghề, hầu như các đạo diễn đều mặc định cho tôi vai gái quê, nghèo khổ. Ngay cả khi xin đổi qua vai phản diện, tôi cũng bị từ chối nên cảm thấy mọi người không có niềm tin ở mình. Đến bây giờ tôi đã nỗ lực để thay đổi hình ảnh của mình", Lê Phương thừa nhận.

Lê Phương nhận mình có tố chất đả nữ

Đan xen giữa những mối quan hệ tình yêu và các pha hành động đẹp mắt, Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi đang chứng minh sức hút của mình. Đón xem tập 19 phát sóng lúc 20:00 ngày 12/09/2025 trên VieON. Xem ngay tại đây !

Mặt khác, VieON là nền tảng xem phim-show-truyền hình được phát triển bởi Tổ hợp sinh thái Công nghệ Truyền thông Giải trí DatVietVAC Group Holdings. Ứng dụng mang đến cho người dùng hàng trăm ngàn nội dung bản quyền hấp dẫn như VieON Originals, loạt phim show độc quyền do VieON sản xuất, phim bộ châu Á, hơn 140 kênh truyền hình trong nước và quốc tế, kho phim HBO Go cùng nhiều giải thể thao hàng đầu.