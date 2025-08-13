Hai đại học quốc gia chính thức trực thuộc Bộ GD&ĐT

Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 1723/QĐ-TTg ngày 12/8/2025 ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ GD&ĐT. Theo đó, Bộ GD&ĐT có 65 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc gồm:
1- Đại học Quốc gia Hà Nội.
2- Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
3- Đại học Đà Nẵng.
4- Đại học Huế.
5- Đại học Thái Nguyên.
6- Đại học Bách khoa Hà Nội.
7- Đại học Cần Thơ.
8- Đại học Kinh tế Quốc dân.
9- Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
10- Trường Đại học Đà Lạt.
11- Trường Đại học Đồng Tháp.
12- Trường Đại học Giao thông vận tải.
13- Trường Đại học Hà Nội.
14- Trường Đại học Kiên Giang.
15- Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.
16- Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
17- Trường Đại học Mở Hà Nội.
18- Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.
19- Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.
20- Trường Đại học Ngoại thương.
21- Trường Đại học Nha Trang.
22- Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.
23- Trường Đại học Quy Nhơn.
24- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
25- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
26- Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.
27- Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định.
28- Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.
29- Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
30- Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.
31- Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
32- Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
33- Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội.
34- Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.
35- Trường Đại học Tây Bắc.
36- Trường Đại học Tây Nguyên.
37- Trường Đại học Thương mại.
38- Trường Đại học Việt Đức.
39- Trường Đại học Vinh.
40- Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
41- Học viện Quản lý giáo dục.
42- Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.
43- Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang.
44- Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh.
45- Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ.
46- Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất.
47- Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II.
48- Trường Cao đẳng Xây dựng số 1.
49- Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.
50- Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định.
51- Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị.
52- Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1.
53- Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2.
54- Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng.
55- Trường Cao đẳng Xây dựng và Công nghệ - Xã hội.
56- Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội.
57- Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng.
58- Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.
59- Trường Hữu nghị 80.
60- Trường Hữu nghị T78.
61- Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.
62- Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học.
63-Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam.
64- Trung tâm khu vực về học tập suốt đời của tổ chức SEAMEO tại Việt Nam.
65- Ban Quản lý các dự án Bộ GD&ĐT.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 12/8/2025; bãi bỏ: Quyết định số 298/QĐ-TTg ngày 10/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ GD&ĐT; khoản 1 Điều 2 Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 25/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng.