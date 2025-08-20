Hai con gái Phó Chủ tịch VPBank đăng ký mua 40 triệu cổ phiếu VPB

Theo công bố thông tin trên HoSE, bà Bùi Cẩm Thi và bà Bùi Hải Ngân, hai con gái ông Bùi Hải Quân, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB) vừa đăng ký mua vào tổng cộng 40 triệu cổ phiếu VPB.

Cả hai giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 25/8 đến ngày 23/9, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Trước giao dịch, cả bà Thi và bà Ngân đều chưa sở hữu cổ phiếu VPB nào. Nếu giao dịch thành công, mỗi người sẽ nâng sở hữu tại VPBank lên 20 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,25% vốn. Trong khi đó, ông Bùi Hải Quân hiện sở hữu hơn 156 triệu cổ phiếu VPB, tương ứng tỷ lệ 1,97% vốn của ngân hàng.

Hai con gái Phó Chủ tịch HĐQT VPBank đã đăng ký mua vào lượng lớn cổ phiếu trong bối cảnh VPB liên tục chinh phục những mức cao mới. Phiên 19/8, cổ phiếu VPB tăng kịch trần ngay từ đầu phiên lên 34.200 đồng/cp và đóng cửa dư mua tại mức giá này gần 12 triệu đơn vị. Nếu giao dịch ở mức giá hiện tại, bà Thi và bà Ngân sẽ bỏ ra tổng cộng hơn 1.400 tỷ đồng để mua lượng cổ phiếu đã đăng ký.

Chỉ trong vòng hơn một tháng qua, cổ phiếu VPB đã bứt phá từ vùng giá 18.000 đồng/cp, tương ứng mức tăng hơn 90%. Nếu so với vùng đáy tháng 4 do biến động thị trường từ chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump, cổ phiếu VPB đã tăng hơn 120%. Chốt phiên 19/8, vốn hóa VPBank đạt hơn 271.000 tỷ đồng, tương đương hơn 10 tỷ USD, vượt qua VietinBank và xếp thứ 4 toàn hệ thống ngân hàng.

Chuỗi tăng giá ấn tượng này là sự cộng hưởng từ kết quả kinh doanh nửa đầu năm đầy khả quan, chiến lược xây dựng hệ sinh thái mở rộng khác biệt và trên hết là kỳ vọng lớn từ thương vụ IPO của VPBankS.

Về kết quả kinh doanh, tổng tài sản hợp nhất của VPBank vượt 1,1 triệu tỷ đồng, khẳng định vị thế dẫn đầu trong khối ngân hàng tư nhân. Lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm hơn 11.200 tỷ đồng, tăng trưởng 30% trong bối cảnh nhiều ngân hàng quy mô lớn có sự giảm tốc về tăng trưởng.

Theo nguồn tin của chúng tôi, VPBankS sẽ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) ngay trong quý IV/2025. VPBank hiện sở hữu 99,95% cổ phần VPBankS - công ty chứng khoán duy nhất trong hệ sinh thái với vốn điều lệ 15.000 tỷ đồng. Chỉ sau 3 năm hoạt động, VPBankS đã ghi nhận sự tăng trưởng vượt trội.

Nửa đầu năm 2025, sự bứt phá càng mạnh mẽ hơn khi công ty báo lãi trước thuế kỷ lục gần 900 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ năm trước, lọt vào top 5 toàn ngành. Quy mô tổng tài sản đạt gần 51.000 tỷ đồng với vốn chủ sở hữu gần 18.200 tỷ, trong top 3 và top 4 toàn thị trường.

Dư nợ cho vay ký quỹ (margin) tăng vọt lên gần 18.000 tỷ đồng, nhờ tăng trưởng gấp đôi chỉ trong 6 tháng. Với tiềm lực vốn mạnh mẽ, VPBankS vẫn còn hạn mức gần 19.000 tỷ đồng cho vay margin trong bối cảnh nhiều công ty chứng khoán đã chạm giới hạn theo quy định.

Nhà đầu tư kỳ vọng rằng hiệu ứng từ IPO VPBankS có thể giúp giá trị thị trường của VPBank đạt được các mức cao mới, tương tự như những thương vụ đình đám như Vinpearl niêm yết khiến cổ phiếu của công ty mẹ Vingroup tăng gần 3 lần trong năm nay hay thương vụ IPO Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) với định giá khoảng 4 tỷ USD.