Hai cô gái trẻ ưa nhìn bị bắt quả tang bán ma túy

Ngày 22-6, tin từ Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa liên tiếp đấu tranh triệt xóa 2 điểm phức tạp về ma túy, bắt giữ 6 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Hoàng Thị Hồng và Nguyễn Thị Oanh - 2 cô gái xinh đẹp bị bắt khi bán ma túy

Theo Công an TP Thanh Hóa, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 19-6, Công an phường Phú Sơn đã phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Thanh Hóa bắt quả tang Hoàng Thị Hồng (SN 1994) và Nguyễn Thị Oanh (SN 2003; cùng ngụ phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa) đang bán trái phép chất ma túy cho khách.

Đáng nói, 2 người bị bắt đang bán ma túy là những cô gái còn khá trẻ, ngoại hình ưa nhìn.

Tiếp đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 20-6, lực lượng Công an TP Thanh Hóa tiếp tục bắt quả tang Đào Văn Long (SN 1982; ngụ phố Cốc Hạ 2, phường Đông Hương) đang mua bán trái phép ma túy, thu giữ 1 gói heroin.

Số ma túy và những người liên quan trong vụ án

Mở rộng điều tra vụ án, Công an TP Thanh Hóa đã bắt giữ thêm 2 vợ chồng Nguyễn Thị Dung (SN 1974) và Trần Văn Tám (SN 1972, cùng ngụ phường Đông Hương) về hành vi "Tàng trữ trái phép ma túy", thu giữ 72 gói heroin.