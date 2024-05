Đoàn xe rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh: Khởi tố Hải "idol" và 3 đồng phạm

Ngày 18/5, Cục CSGT, Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng trong vụ đoàn rước dâu bằng xe sang dừng đỗ trên tuyến đường trục Bắc - Nam để chụp ảnh.

Trong đó, 2 người bị khởi tố và tạm giam tội "Gây rối trật tự công cộng" gồm: Phạm Đức Hải (SN 1996, thường gọi là Hải "idol", trú tại huyện Gia Lộc, Hải Dương), Vương Đình Trường (SN 2004, trú tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An).

Nguyễn Văn Năm (SN 1999, trú tại huyện Gia Lộc, Hải Dương) và Phạm Ngọc Phong (SN 1999, trú tại phường Thanh Bình, TP Hải Dương) bị khởi tố tội "Gây rối trật tự công cộng".

Đoàn xe đón dâu dừng giữa đường để chụp ảnh.

Theo cơ quan chức năng, chiều 21/4, tại đường trục Bắc - Nam (xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc), Phạm Đức Hải xúi giục một số đối tượng đỗ xe ô tô giữa đường và di chuyển dàn hàng ngang trên đường để chụp ảnh.

Hành vi này gây bức xúc cho những người tham gia giao thông và người dân địa phương, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng.

Ngay sau khi nhận được phản ánh, Cục CSGT chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương rà soát, kiểm tra, xác minh vụ việc.

Quá trình làm việc tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, ngày 21/4, Nguyễn Văn Năm tổ chức đám cưới. Năm mượn 4 ô tô để phục vụ đón dâu và nhờ 3 người lái xe.

Trên đường đón dâu từ thị trấn Gia Lộc về nhà tổ chức đám cưới, do có chuẩn bị từ trước nên đoàn xe rước dâu dừng đỗ trên lòng đường để quay phim, chụp ảnh cưới làm kỷ niệm trong thời gian 5 phút.

Sự việc làm ách tắc giao thông tại khu vực nút giao quốc lộ 38B và đường trục Bắc - Nam. Sau đó, đoàn xe di chuyển về nhà tổ chức đám cưới.

Cảnh sát sau đó tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 người trên và tạm giữ ô tô nhãn hiệu Mercedes-Maybach S400 không gắn biển số để xác minh, xử lý.