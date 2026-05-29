Hai cha con từ TPHCM đi mô tô phân khối lớn gặp nạn trên Quốc lộ 1

Vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Lâm Đồng vào sáng 29-5 làm 2 cha con thương vong.

Trưa 29-5, Công an xã Lương Sơn phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 2 cha con thương vong trên Quốc lộ 1.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, ông B.Đ.T.K. (SN 1977, ngụ TPHCM) điều khiển mô tô phân khối lớn, chở theo con trai phía sau, lưu thông hướng Nam - Bắc.

Khi đến Km1658+100 Quốc lộ 1, đoạn qua xã Lương Sơn, gặp đoạn đường cong nên người điều khiển nghi không làm chủ được tay lái khiến xe lao vào lề đường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: DT

Tại hiện trường, chiếc mô tô ngã trong lề đường, 2 cha con nằm ven Quốc lộ 1. Qua kiểm tra, ông K. đã tử vong, người con bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an xã Lương Sơn nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông qua khu vực.

Sau đó, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Theo người dân địa phương, thời điểm xảy ra vụ việc, chiếc mô tô gặp nạn di chuyển cùng một đoàn mô tô phân khối lớn khác.

