Nghe tiếng người dưới giếng hoang sâu 30m ở nơi đã giải phóng mặt bằng, kiểm tra thì phát hiện bất ngờ

Nguồn tin trên báo Dân trí cho hay, theo thông tin từ công an, khoảng 20 giờ ngày 28/5, người dân đi tập thể dục tại khu vực ngã tư đường Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) thì nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ một giếng nước bỏ hoang gần đó. Khi đến gần kiểm tra, người dân phát hiện một phụ nữ mắc kẹt dưới giếng. Sự việc được trình báo với cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động cán bộ, phương tiện phối hợp cùng Công an phường Hội Phú nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn.

Giếng hoang nơi bà Út gặp nạn. (Ảnh: Báo Dân trí)

Báo Xây Dựng thông tin thêm, nạn nhân trong vụ việc là bà Huỳnh Thị Út (SN 1978, trú tại phường Hội Phú). Khoảng 15 giờ ngày 28/5, bà Út rời nhà đi nhặt ve chai nhưng đến khoảng 18 giờ không thấy trở về. Gia đình cũng đã tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc đã được giải phóng mặt bằng để thi công dự án đường Nguyễn Văn Linh. Giếng nơi bà Út gặp nạn có độ sâu khoảng 30m, đường kính khoảng 1,5m, bên trong có nước sâu khoảng 1,3m.

Lực lượng chức năng giải cứu bà Út thành công. (Ảnh: Báo Xây Dựng)

Lực lượng chức năng đã dùng các biện pháp nghiệp vụ để tiếp cận được nạn nhân dưới giếng, đồng thời triển khai phương án đưa nạn nhân lên bờ an toàn. Lúc 20 giờ 12 phút, bà Út đã được giải cứu trong tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định. Bà Út sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.