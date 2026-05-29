Khám xét khẩn cấp nơi ở, bắt giữ Má A Máo SN 1983

Công an xã Tả Van phối hợp lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng dương tính ma túy, bắt khẩn cấp Má A Máo vì tàng trữ heroin và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 28/5/2026, Công an xã Tả Van phối hợp với Tổ Công tác 373 Công an tỉnh Lào Cai tiến hành xét nghiệm nhanh ma túy đối với một số đối tượng thuộc diện quản lý trên địa bàn, qua đó phát hiện 2 trường hợp dương tính với chất ma túy gồm Má A Máo (sinh năm 1983) và Sùng Thị Sung (sinh năm 1986), cùng trú tại thôn Cát Cát, xã Tả Van.

Quá trình làm việc với lực lượng chức năng, các đối tượng khai nhận đã cùng nhau sử dụng trái phép chất ma túy vào sáng 27/5/2026 tại nhà riêng của Má A Máo ở thôn Cát Cát, xã Tả Van.

Đối tượng Má A Máo và đối tượng Sùng Thị Sung

Ngay sau đó, Công an xã Tả Van đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Má A Máo và thu giữ 2,591 gam heroin đã được giám định.

Cùng ngày, Điều tra viên trung cấp là Trưởng Công an xã Tả Van đã ra Lệnh giữ người và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Má A Máo để điều tra về hành vi "Tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; đồng thời lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc đối với Sùng Thị Sung.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông qua vụ việc, Công an xã Tả Van khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tham gia tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy dưới mọi hình thức. Các gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục người thân, đặc biệt là thanh thiếu niên, tránh xa tệ nạn ma túy. Khi phát hiện các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy, người dân cần kịp thời thông báo cho lực lượng Công an nơi gần nhất để phối hợp đấu tranh, xử lý, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.