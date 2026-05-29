Truy bắt nhóm cầm búa đập vỡ tủ kính, cướp tiệm vàng ở TP.HCM

Ngày 29/5, Công an TPHCM đang triển khai lực lượng truy bắt nhóm nghi phạm dùng búa gây ra vụ cướp tiệm vàng xảy ra tại phường Tân Đông Hiệp.

Trước đó, 2 đối tượng xông vào tiệm vàng Kim Thành An Phú 2, trên đường D1, khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp (TP.HCM). Tại đây, nhóm người cầm búa đập vỡ tủ kính, lấy đi một số vàng rồi tẩu thoát.

Nhận tin, Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, truy xét các đối tượng gây án. Hiện vụ án được Công an khẩn trương điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.