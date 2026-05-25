Dàn cảnh đổi tiền để cướp giật chiếc bóp của cụ bà bán vé số 74 tuổi ở TP.HCM, Nguyễn Văn Thu bị bắt ngay sau đó

Ngày 24/5, Công an xã Long Hải vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (PC2), Công an TP.HCM đã bắt giữ Nguyễn Văn Thu (SN 990, ngụ ấp Phước Hưng, xã Long Hải, nghề nghiệp công nhân) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, khoảng 5h40 ngày 23/5, cụ bà Nguyễn Thị M. (74 tuổi, trú tại ấp Phước Hưng, xã Long Hải) đang ngồi bán vé số trên lề đường đối diện nhà thờ Hải Lâm (thuộc tổ 11, ấp Hải Lâm, xã Long Hải). Lúc này, một người đàn ông lạ mặt lái xe máy tiếp cận bà Mừng để hỏi mua vé số.

Sau khi bước xuống xe, người này tiếp tục nhờ bà M. đổi giúp tiền chẵn. Khi cụ bà vừa lấy chiếc bóp đựng tiền từ trong người ra, người đàn ông đã nhanh tay giật phăng chiếc bóp rồi lập tức nhảy lên xe, tăng ga tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nguyễn Văn Thu tại cơ quan công an

Tài sản bị chiếm đoạt thời điểm đó bao gồm: 1 chỉ vàng 24K, 700 ngàn đồng tiền mặt, cùng một số giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Thị M.. Nhận tin, Công an triển khai lực lượng đến hiện trường xác minh, thu thập chứng cứ. Đến khoảng 16h cùng ngày, Công an đã xác định, bắt giữ thủ phạm là Nguyễn Văn Thu và thu giữ tang vật gồm: 1 cái ví da màu đen, bên trong có số tiền 1,8 triệu đồng; 1 cái bóp bằng vải màu nâu; 1 căn cước công dân tên Nguyễn Thị M.;1 chiếc nhẫn bằng kim loại màu vàng.

Tại Công an, Nguyễn Văn Thu đã khai nhận do hoàn cảnh kinh tế túng quẫn, thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định nhắm vào những người bán vé số neo đơn, lớn tuổi để cướp giật tài sản.

Từ vụ việc trên, Cơ quan cảnh báo người dân nói chung, đặc biệt là những người hành nghề bán vé số, chạy xe ôm cần nâng cao cảnh giác cao độ vì các đối tượng phạm tội thường nhắm vào người lớn tuổi, phụ nữ đơn độc, buôn bán ở những khu vực vắng người hoặc vào thời điểm sáng sớm, đêm muộn; người dân tuyệt đối không mang theo nhiều tiền mặt, vàng vòng trên người khi đi làm, khi cất giữ tiền bán hàng, không nên để toàn bộ tài sản vào một bóp/ví lớn rồi lấy ra trước mặt khách hàng, tạo cơ hội cho kẻ gian nảy sinh lòng tham. Đồng thời, cần chủ động bảo vệ tài sản, khi có người lạ tiếp cận nhờ đổi tiền chẵn, tiền lẻ hoặc nhờ giúp đỡ, cần đứng ở vị trí an toàn, giữ khoảng cách và chú ý quan sát các biểu hiện nghi vấn (như xe máy vẫn nổ máy, mắt dáo dác nhìn xung quanh...).

Khi xảy ra vụ việc, người dân cần giữ bình tĩnh, cố gắng ghi nhớ đặc điểm nhận dạng của đối tượng (vóc dáng, quần áo, giọng nói), biển kiểm soát và loại xe đối tượng sử dụng, hô hoán để người xung quanh trợ giúp và lập tức báo ngay cho Công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý.