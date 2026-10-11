Hai căn nhà của Ánh Viên

Ánh Viên có một căn nhà ấm áp ở quê cùng gia đình nhưng hiện tại đang sinh sống ở TP.HCM.

Nguyễn Thị Ánh Viên là một cái tên vô cùng đặc biệt. Không chỉ dừng lại ở bộ sưu tập vô tiền khoáng hậu với hàng chục huy chương vàng SEA Games cùng các kỷ lục bơi danh giá, câu chuyện cuộc đời của cô còn là biểu tượng đẹp đẽ cho sự nỗ lực vươn lên từ gian khó. Nhìn vào hai không gian sống của Ánh Viên với một ngôi nhà giản dị nơi quê nhà Cần Thơ và một căn hộ hiện đại giữa lòng TP.HCM, người ta có thể hình dung trọn vẹn hành trình vượt sóng đầy tự hào của nữ kình ngư sinh năm 1996.

Ánh Viên sinh ra và lớn lên tại Phong Điền, TP Cần Thơ. Gia đình cô thuộc diện thuần nông, quanh năm gắn bó với ruộng vườn và sông nước. Theo lời kể của những người dân địa phương, kinh tế gia đình Ánh Viên trước đây rất chật vật, chỉ gói gọn trong hai chữ "đủ ăn". Tuổi thơ của cô gái đến từ miền Tây gắn liền với dòng sông trước nhà, nơi người ông nội đã tập cho cô những nhịp quạt nước đầu tiên mà không ai ngờ rằng đó chính là khởi đầu của một huyền thoại bơi lội. Bước ngoặt lớn đến khi tài năng của Ánh Viên được phát hiện và bồi dưỡng. Nhờ tính kỷ luật thép cùng tinh thần thi đấu kiên cường, cô liên tục gặt hái thành công tại các giải đấu trong và ngoài nước. Những khoản tiền thưởng tích góp từ giọt mồ hôi trên đường đua xanh bắt đầu giúp cô thực hiện trách nhiệm của một người con hiếu thảo. Năm 2011, Ánh Viên gửi tiền về quê để cha mẹ xây dựng lại ngôi nhà kiên cố, khang trang cho ông bà và gia đình. Không dừng lại ở đó, cô còn giúp cha mẹ mua thêm đất đai, đầu tư vào cây trái để cải thiện sinh kế. Từ một gia đình khó khăn, kinh tế nhà Ánh Viên dần trở nên vững vàng và có chút dư giả. Ngôi nhà ở Cần Thơ mang kiến trúc đơn sơ của vùng sông nước, không hề có những món đồ nội thất xa xỉ. Tuy nhiên, bất kỳ ai bước vào phòng khách cũng đều trầm trồ bởi "món nội thất" đắt giá nhất: những mảng tường phủ kín bằng khen, giấy khen và vô số tấm huy chương lấp lánh. Đằng sau mỗi tấm huy chương ấy là hàng ngàn giờ tập luyện khắc nghiệt xa nhà, là niềm tự hào vô bờ bến của ông bà, cha mẹ mỗi khi có khách ghé thăm.

Ánh Viên vẫn giản dị khi về quê (Ảnh: TTNV)

Những thứ giá trị và đẹp nhất trong căn nhà là giấy khen và huy chương (Ảnh: TTNV)

Sau khi chính thức khép lại sự nghiệp thi đấu đỉnh cao năm 2022 để chuyển sang giảng dạy và truyền cảm hứng bơi lội, Ánh Viên chuyển vào sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Khác với vẻ bình dị ở quê nhà, nơi ở hiện tại của cô là một căn hộ chung cư khang trang, hiện đại có diện tích khoảng 70 m² với 2 phòng ngủ ngăn nắp. Căn nhà này là món quà vô cùng ý nghĩa từ một mạnh thường quân dành tặng, nhằm ghi nhận và tri ân những đóng góp mãnh liệt mà cô đã cống hiến cho thể thao nước nhà trong suốt một thập kỷ rực rỡ.

Từ cô bé lội sông ở vùng ven Cần Thơ đến người phụ nữ tự chủ sống trong căn hộ tiện nghi giữa đô thị sầm uất, hai căn nhà chính là hai cột mốc quan trọng trong cuộc đời Ánh Viên. Một nơi lưu giữ ký ức, mồ hôi và những tấm huy chương tuổi trẻ; một nơi mở ra chốn an cư yên bình cho chặng đường mới. Đó không chỉ là thành quả vật chất, mà còn là phần thưởng vô giá cho một trái tim chưa bao giờ ngừng nỗ lực. Đến năm 2026, Ánh Viên gây bất ngờ lớn khi trở lại thi đấu đỉnh cao. Nhưng Ánh Viên của hiện tại xinh đẹp, rạng rỡ hơn rất nhiề. Cô trở lại đường đua xanh không chỉ để giành huy chương mà đơn giản là còn rất yêu bơi.

Ánh Viên hé lộ hình ảnh trong căn nhà (Ảnh: TTNV)

(Ảnh: TTNV)



