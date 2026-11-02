Hai anh em ruột tử vong ở hồ nước trong khu trung tâm thương mại ở Cần Thơ

Hai anh em ruột là học sinh tiểu học ở phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, được phát hiện tử vong ở hồ nước bên trong một khu trung tâm thương mại đang để trống. Thời điểm xảy ra vụ việc, hai em được nghỉ học và vào khu vực này chơi.

Ngày 2/11, theo nguồn tin của Tiền Phong, trên địa bàn phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai anh em ruột tử vong.

Hai nạn nhân là P.N.Q.K. (sinh năm 2017, học lớp 4) và em gái P. N.Q.N. (sinh năm 2018, học lớp 2) cùng là học sinh Trường Tiểu học Cái Khế - phân hiệu 3.

Khu trung tâm thương mại nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: C.T

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 ngày 1/11, hai anh em cùng một trẻ khác trèo rào vào khu trung tâm thương mại King Group Center, số 78 Nguyễn Trãi, phường Ninh Kiều, để chơi.

Sau đó, một em rời đi trước, còn hai anh em tiếp tục ở lại.

Người nhà hai em cho biết, do mãi không thấy các cháu trở về, gia đình tổ chức tìm kiếm.

Khi được người dân chỉ có nhóm trẻ em vào khu vực trung tâm thương mại nói trên để chơi, gia đình vào phát hiện hai đôi dép để bên ngoài hồ nước nên trình báo công an.

Khoảng 15h cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ được điều động đến hiện trường, tổ chức lặn tìm. Khi tìm thấy, cả hai em đã tử vong.

Được biết, hai anh em sống cùng ông ngoại từ nhỏ. Cha mẹ các em đi làm ăn xa, nơi ở của gia đình gần khu vực xảy ra vụ việc.

Người dân địa phương cho biết, phía trước khu trung tâm thương mại King Group Center được cho thuê ki-ốt kinh doanh, phía sau giáp bờ kè rạch Khai Luông. Sau thời gian cải tạo, khu vực phía sau thường xuyên bỏ trống, có hàng rào bảo vệ và ít người ra vào.

Khu vực trung tâm thương mại trên trước đây thuộc một hãng nước giải khát. Vài năm gần đây, chủ mới tiếp quản, cải tạo thành trung tâm thương mại, phân lô cho thuê. Trong quá trình sửa chữa, bên trong khuôn viên có xây dựng một hồ nước, được cho là để chứa nước chữa cháy.