Ra lệnh bắt tạm giam Trần Thị Hồng Vân SN 1993 liên quan hàng nghìn điện thoại di động cũ

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố Trần Thị Hồng Vân về hành vi buôn lậu điện thoại di động trị giá gần 20 tỷ đồng.

Qua công tác điều tra, xác minh, căn cứ các quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1989, trú tại Tổ dân phố Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình và Trần Thị Hồng Vân, sinh năm 1993, trú tại tập thể Nghĩa Tân, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội về hành vi "Buôn lậu" quy định tại khoản 4, Điều 188 Bộ luật hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố 2 bị can về hành vi buôn lậu điện thoại di động trị giá gần 20 tỷ đồng. Ảnh: CA Ninh Bình

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Cửa hàng điện thoại Thanh Tuấn Mobile, có địa chỉ tại số 289 Nguyễn Hữu Tiến, Tổ dân phố Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động nhập lậu điện thoại di động đã qua sử dụng từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ. Quá trình điều tra xác định các đối tượng trong đường dây buôn lậu có sự liên kết chặt chẽ, sử dụng các ứng dụng nước ngoài, mượn thông tin, danh tính người nước ngoài để liên lạc, đặt hàng, thanh toán và chuyển điện thoại cũ từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ với số lượng lớn.

Quá trình đấu tranh, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình tiến hành kiểm tra, thu giữ tại cửa hàng điện thoại Thanh Tuấn Mobile và truy xét thu hồi hàng trăm điện thoại cũ Tuấn đã bán ra thị trường với nhiều thương hiệu nổi tiếng nhưng chủ yếu đều không phải là sản phẩm được phép phân phối trên thị trường Việt Nam.

Nguyễn Văn Tuấn và Trần Thị Hồng Vân khai từ tháng 1/2025 đến nay, đã câu kết nhập lậu hàng nghìn chiếc điện thoại di động cũ từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ, với tổng trị giá hàng hóa giao dịch ước tính gần 20 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và kiên quyết xử nghiêm các cá nhân, tổ chức, đơn vị có liên quan.

Vụ án là lời cảnh báo đối với hoạt động kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi mua điện thoại di động đã qua sử dụng, lựa chọn hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, có hóa đơn, chứng từ theo quy định; đồng thời chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, góp phần đấu tranh phòng, chống buôn lậu và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.