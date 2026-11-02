Đang trên đường về TP HCM, máy bay Boeing 787 của Vietnam Airlines phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay của Myanmar

Đây là huyến bay VN38 của Vietnam Airlines, khai thác bằng máy bay Boeing 787, khởi hành từ Copenhagen (Đan Mạch) đi TP HCM từ ngày 5/9.

Trong hành trình hàng chục nghìn km, không phải chuyến bay nào cũng kết thúc tại sân bay dự kiến. Có những trường hợp, máy bay buộc phải thay đổi lộ trình giữa không trung để đưa hành khách gặp vấn đề sức khỏe đến cơ sở y tế sớm nhất. Vietnam Airlines từng nhiều lần phải đưa ra quyết định như vậy, trong đó có trường hợp một sản phụ sinh con ngay trên máy bay khi đang trên hành trình từ Đan Mạch về Việt Nam vào hồi tháng 9 vừa qua.

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Cụ thể, ngày 5/9/2026, chuyến bay VN38 của Vietnam Airlines, khai thác bằng máy bay Boeing 787, khởi hành từ Copenhagen (Đan Mạch) đi TP HCM. Khoảng 10 tiếng sau khi cất cánh, một hành khách nữ mang quốc tịch Việt Nam, mang thai, bất ngờ xuất hiện dấu hiệu chuyển dạ.

Trước tình huống này, tổ tiếp viên lập tức triển khai các biện pháp hỗ trợ theo quy trình ứng phó y tế khẩn cấp, đồng thời phát thanh tìm kiếm hành khách có chuyên môn y tế. Có 5 bác sĩ trên chuyến bay đã tham gia hỗ trợ sản phụ, phối hợp với tổ tiếp viên trong quá trình xử lý. Em bé sau đó chào đời ngay trên máy bay.

Tuy nhiên, do sản phụ và trẻ sơ sinh cần được chăm sóc y tế chuyên sâu, tổ bay quyết định chuyển hướng, cho máy bay hạ cánh tại sân bay Yangon (Myanmar), thay vì tiếp tục hành trình đến TP HCM.

Vietnam Airlines phối hợp với đối tác phục vụ mặt đất và nhà chức trách sân bay Yangon chuẩn bị phương án tiếp nhận. Ngay sau khi máy bay hạ cánh, hai mẹ con được đưa đến bệnh viện để kiểm tra và theo dõi sức khỏe.

Sau khi hoàn tất công tác hỗ trợ, chuyến bay VN38 tiếp tục hành trình và hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất vào sáng 6/9.

Ngày 9/9, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines Đặng Anh Tuấn thay mặt lãnh đạo và cán bộ, nhân viên hãng gửi thư cảm ơn 5 bác sĩ đã hỗ trợ sản phụ trên chuyến bay. Sự phối hợp của những hành khách có chuyên môn y tế cùng tổ bay góp phần giúp ca sinh diễn ra an toàn và hai mẹ con được tiếp cận cơ sở y tế kịp thời.

Việc hạ cánh khẩn cấp là quyết định kịp thời và cần thiết trong tình huống đặc biệt, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị hàng không và mặt đất. Dù việc điều chỉnh hành trình có thể phát sinh chi phí và ảnh hưởng đến lịch bay, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam luôn đặt yếu tố an toàn và sức khỏe của hành khách lên hàng đầu trong mọi hoạt động khai thác.

Đây là một trong số nhiều trường hợp mà Vietnam Airlines đã điều chỉnh hành trình để hỗ trợ hành khách cần trợ giúp y tế. Trước đó, ngày 24/6/2026, chuyến bay VN524 của Vietnam Airlines từ TP.HCM đi Thượng Hải phải hạ cánh khẩn cấp xuống Hồng Kông; ngày 07/1/2026, chuyến bay VN36 của Vietnam Airlines từ Frankfurt đi Hà Nội phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Kolkata (Calcutta, Ấn Độ) hay ngày 17/9/2025, chuyến bay VN30 của Vietnam Airlines từ Frankfurt (Đức) đi TP HCM phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Vietnam Airlines lưu ý hành khách nên chủ động theo dõi và đánh giá tình trạng sức khỏe của bản thân trước mỗi hành trình. Trong trường hợp nhận thấy có dấu hiệu bất thường, hành khách nên tham vấn bác sĩ kịp thời và cân nhắc việc thực hiện chuyến bay nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe.