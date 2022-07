Hacker mũ trắng Hiếu PC tiếp tục được Apple vinh danh

Mới đây, Apple đã công bố danh sách những chuyên gia bảo mật với các đóng góp lớn cho hãng trong tháng 6/2022. Đây là một hoạt động được "Táo Khuyết" duy trì mỗi tháng nhằm tri ân những "hacker mũ trắng" vì đã phát hiện và báo cáo những lỗi tồn tại trên web servers của Apple.

Hieupc được Apple vinh danh trong 2 tháng liên tiếp

Trong danh sách tháng 6, Apple đã vinh danh tổng cộng 46 cái tên, trong đó có 2 cái tên đến từ Việt Nam với biệt danh là Hi·∫øu PC Founder of CyPeace và ManhNho.

Hi·∫øu PC Founder of CyPeace không ai khác chính là Hieupc, một chuyên gia bảo mật nổi tiếng và hiện đang là chuyên viên an ninh mạng tại Trung tâm Giám sát An toàn thông tin Việt Nam (NCSC). Trên thực tế thì "Hi·∫øu PC Founder of CyPeace" là một biệt danh nghe khá kỳ lạ và khi được thắc mắc về nickname trên, Hieupc đã trả lời trên trang cá nhân rằng: "Chắc bị lỗi font".

Đây là lần anh này xuất hiện trong danh sách vinh danh của Apple dưới vai trò là một hacker mũ trắng. Lần đầu tiên cũng chưa quá xa, là trong danh sách của tháng 5/2022.

Lần thứ 2 được Apple vinh danh, nhưng mà tên lại bị lỗi font

Hôm 1/7, Hieupc cũng vừa nhận được thông báo cảm ơn đến từ vị trí Cốc Cốc vì phát hiện lỗ hổng bảo mật trên 2 sản phẩm đến từ công ty này.

Còn ManhNho có tên thật là Phạm Tiến Mạnh (hay Bé Mây). Đây cũng một hacker mũ trắng nổi tiếng từng được Apple vinh danh hồi tháng 3/2022.

Đáng chú ý, cả Hieupc và ManhNho đều là thành viên của CyPeace. Đây là dự án giúp các cá nhân và doanh nghiệp tìm hiểu nguồn gốc, kiểm tra độ an toàn của các trang web, ứng dụng, dưới sự phân tích của các chuyên gia do Ngô Minh Hiếu đóng vai trò sáng lập.

https://kenh14.vn/hacker-mu-trang-hieu-pc-tiep-tuc-duoc-apple-vinh-danh-20220713221347285.chn