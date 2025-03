Hà Trúc và Quang Đạt diện đồ SANDRO Xuân - Hè 2025

Hà Trúc chọn váy crepe tông sáng thanh lịch, với đường may gợi nhớ tới những cánh buồm no gió, gợi nhắc khát khao ra khơi. Những chiếc váy crepe dày dặn, gợi nhớ đến đồ lặn, mang đường may tương phản phảng phất phong thái thập niên 60