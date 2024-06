Hạ size vòng 1 chính là quyết định sáng suốt nhất của Kỳ Duyên!

Kỳ Duyên là một trong số ít các nàng hậu theo đuổi sự nghiệp thời trang chuyên nghiệp sau khi đăng quang. Hình tượng của Kỳ Duyên sau 10 năm đăng quang đã thay đổi chóng mặt, từ cô nàng sexy gặp nhiều soi mói sang hình tượng “gấu béo” healthy được bao người ngưỡng mộ. Quay ngược lại thời điểm 2018, Kỳ Duyên từng công khai nâng cấp vòng 1, theo đuổi phong cách nữ nhân gợi cảm. Suốt một khoảng thời gian, những bức ảnh hở bạo với “đồi núi chập chùng” của cô nàng xuất hiện như cơm bữa.

Thời điểm mới sở hữu vòng ngực khủng, Kỳ Duyên thường lựa chọn những trang phục trễ nải, khoe khéo hết cỡ kích thước vòng 1.

Sau khi rút túi ngực, hạ size vòng 1, Kỳ Duyên ở thời điểm hiện tại theo đuổi lối sống khỏe mạnh với chế độ thể dục thể thao cực kỳ nghiêm túc, người đẹp còn mở kênh YouTube với seri KY DUYEN FIT - hướng dẫn tập luyện.

Từ khi vòng 1 nhỏ hơn, vừa vặn hơn, Kỳ Duyên cũng có 1 bước chuyển rõ rệt trong phong cách thường ngày hay đi sự kiện, khiến các fan mê đắm. Giờ cô đã sang hình tượng phụ nữ trưởng thành, tinh tế với những trang phục đơn giản, gam màu nhã nhặn.

Ngoài việc giúp nâng cấp phong cách, việc hạ size vòng 1 dường như cũng giúp Kỳ Duyên ghi điểm hơn khi catwalk. Nếu nhìn lại những thước phim catwalk của Kỳ Duyên thời gian trước so với bây giờ, ai cũng có thể cảm nhận được khí chất thời trang cũng đã có sự thay đổi. Vòng 1 vừa phải không chỉ tôn phom dáng đồ mà còn khiến người xem không bị phân tâm quá nhiều, dành sự chú ý cho những chi tiết đắt giá khác như trang phục, thần thái chuyên nghiệp của Kỳ Duyên.

Các bước catwalk của Kỳ Duyên qua năm tháng

Năm 2018



Năm 2018 đánh dấu loạt show catwalk ấn tượng của Kỳ Duyên hậu "lên đời" vòng 1. Tại show diễn "Dạo Bước Trên Mây" ở Cầu Vàng, Đà Nẵng, người đẹp gây chú với màn diễn dưới mưa, bộ váy cồng kềnh khiến người đẹp suýt gặp sự cố.

Chiếc váy với đường hở táo bạo khoe trọn vòng 1 đẫy đà của nàng hậu. Từ độ trơn của sàn diễn đến chiếc váy khó xử lý khiến Kỳ Duyên vô cùng chật vật.

Khoảnh khắc Kỳ Duyên tự lắc đầu với màn thể hiện đầy khó khăn.

Một trong những màn trình diễn đáng nhớ nhất năm 2018 của Kỳ Duyên phải thuộc về lần đảm nhiệm vai trò first face trong "I AM what I AM" của Chung Thanh Phong.



Kỳ Duyên khiến khán giả “nghẹt thở” bởi những sải chân đầy dứt khoát. Vòng 1 nảy nở tạo nên hình ảnh Kỳ Duyên hết sức sexy, nhưng lại khiến khí chất thời trang của cô giảm đi vài phần.

Năm 2023



Hậu nghi vấn tháo túi ngực, năm 2023 đánh dấu liên tiếp những màn catwalk mang thần thái sắc lạnh của người đẹp sinh năm 1996. Kỳ Duyên được nhận xét đã có những bước đi thanh thoát và "thời trang" hơn khi có vòng 1 gọn gàng.

ALUMINIUM tháng 9/2023

RHYTHM tháng 5/2023

Năm 2024

Màn trình diễn gần nhất của Kỳ Duyên ở show "Giai Nhân" của NTK Đỗ Long cũng tạo ra sự chú ý không nhỏ. Bên cạnh câu chuyện đời tư, không thể không nhắc đến sự tỏa sáng trong thần thái, những bước catwalk sắc nét hay khả năng cân đồ của nàng hậu ở show lần này.

Nếu vẫn giữ vòng 1 như xưa, có lẽ Kỳ Duyên sẽ không thể trông sang và đỉnh thế này!

https://kenh14.vn/ha-size-vong-1-co-le-chinh-la-quyet-dinh-sang-suot-nhat-cua-ky-duyen-20240611164155982.chn