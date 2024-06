HOT: Jennie lần đầu catwalk, làm vedette kết show Jacquemus

Sau 1 ngày khiến cộng đồng fan lẫn giới thời trang náo loạn về vai trò bí mật trong show diễn kỉ niệm 15 năm của Jacquemus, Jennie cuối cùng cũng lộ diện với tư cách người mẫu. Không dừng lại ở đó, cô còn hiên ngang xuất hiện với tư cách vedette kết màn!!!

Điều đó đồng nghĩa với việc Jennie là thành viên thứ 2 trong BLACKPINK sải bước trên sàn runway, sau Lisa tại show Celine vài năm trước.

Jennie trong một thiết kế váy đen, trình diễn trong show của Jacquemus

Sau tất cả, Jennie cũng debut với vai trò người mẫu!

Cận cảnh look ngày hôm nay của Jennie

Cái ôm giữa Jennie và NTK - founder Simon Jacquemus

Khoảnh khắc nắm tay bạn thân Shin Hyun Ji cũng đang khiến dân tình "rần rần"

Vào rạng sáng hôm nay, trang Instagram chính thức của Jacquemus bất ngờ đăng tải hình ảnh của Jennie và dòng caption đếm ngược “24h before the show” (24 giờ trước show). Trước đó, thương hiệu này cũng đã thông báo việc sẽ tổ chức show diễn kỷ niệm 15 năm vào 20h30 ngày 10/6 theo giờ Việt Nam.

Jennie thả dáng bên khung cảnh thơ mộng của hòn đảo Capri, Italia - nơi sẽ diễn ra show diễn kỉ niệm. Trong hình, nàng It-girl khoác lên mình chiếc khăn màu đỏ nóng bỏng, hoặc đây cũng có thể là một thiết kế mới của Jacquemus cũng nên. Tạo hình này của Jacquemus dành cho Jennie được đoán rằng mô phỏng theo bộ phim “Le Mépris”(1963).

Đáng nói bên cạnh loạt ảnh của Jennie, Jacquemus còn đính kèm một thông tin gây sốc: Tomorrow I will present my last collection. The show is going to be a pure essence of Jacquemus (Tạm dịch: Tôi sẽ trình làng bộ sưu tập cuối cùng của mình vào ngày mai, đây sẽ là một show diễn thuần túy Jacquemus). Thế nhưng một lúc sau, hình ảnh thông báo này lại đột ngột biến mất trong post của hãng. Thông tin đột ngột và cũng gây hoang mang này đang khiến những người mong chờ show diễn đưa ra nhiều phỏng đoán, liệu từ 1 buổi kỉ niệm sắp trở thành 1 buổi chia tay? Hay đơn giản chỉ là sự nhầm lẫn.

Jacquemus đăng tải lời nhắn được cho là sự giã từ của founder Simon Jacquemus trên Instagram (hiện đã xóa). Anh đồng thời cũng được biết đến là 1 người bạn thân thiết của Jennie. Liệu đây là sự thật hay còn 1 cú twist nào khác hay không?

Trước đó, vào tối hôm qua (09/6) trên các trang MXH quốc tế, các fan đã truyền tay nhau đoạn clip của Jennie và Simon đang có 1 buổi ghi hình tại địa điểm tổ chức show. Đoạn clip cũng được tài khoản chính thức của Jacquemus repost ngầm xác nhận, lúc này người hâm mộ mới biết về sự có mặt của Jennie tại Ý cho show diễn ngày hôm nay.



Hình ảnh rõ nét do các paparazzi tác nghiệp được, cách thông báo chấn động của chính chủ trước vài tiếng.

"Ninja" Jennie được team qua đường tình cờ bắt gặp khi đang dạo phố nước Ý.

Simon Jacquemus là nhà thiết kế thời trang người Pháp, founder 34 tuổi của thương hiệu Jacquemus. Anh và Jennie có mối quan hệ bạn bè khăng khít, từ vài năm trở lại đây giọng ca BLACKPINK đều đã có mặt trong những show diễn và campaign của thương hiệu này, mặc cho cô cũng chưa từng có một danh phận rõ ràng nào cả.



Mối quan hệ thân thiết của cả 2.

https://kenh14.vn/hot-jennie-lan-dau-catwalk-lam-vedette-ket-show-jacquemus-2024061004040193.chn