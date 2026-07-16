Hà Nội sẽ khởi công đồng loạt 114 dự án nhà ở xã hội trong năm 2026

Sở Xây dựng Hà Nội đang xây dựng tiến độ triển khai đối với 114 dự án nhà ở xã hội, phấn đấu khởi công toàn bộ trong năm nay.

Ngày 16/7, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình triển khai Kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố giai đoạn 2026-2030 (phần nhà ở xã hội); các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội để đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2026 và các năm tiếp theo.

Tham dự cuộc họp còn có 70 nhà đầu tư đang triển khai các dự án nhà ở trên địa bàn Hà Nội.

Báo cáo tại đây, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết, đến nay trên địa bàn thành phố có 147 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho lực lượng vũ trang đã được chấp thuận chủ trương, gồm 121 dự án nhà ở xã hội, 23 dự án nhà ở cho lực lượng Công an nhân dân và 3 dự án nhà ở cho lực lượng quân đội.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại cuộc họp

Theo Giám đốc Sở Xây dựng, thành phố hiện có 30 dự án đã khởi công với khoảng 24.120 căn hộ. Trong đó, 11 dự án với khoảng 5.400 căn dự kiến hoàn thành phần thô trong năm 2026, 19 dự án còn lại sẽ hoàn thành phần thô trong năm 2027.

Sở Xây dựng Hà Nội đang xây dựng tiến độ triển khai đối với 114 dự án còn lại, phấn đấu khởi công toàn bộ trong năm nay. Tiến độ được xây dựng trên cơ sở chỉ đạo của UBND thành phố, trong đó yêu cầu hoàn thành phê duyệt quy hoạch chi tiết trong tháng 7 và 8.

Theo kế hoạch, trong 6 tháng cuối năm nay, thành phố sẽ hoàn thành phê duyệt quy hoạch chi tiết cho 91 dự án; hoàn thành giải phóng mặt bằng 67 dự án; giao đất cho 108 dự án; khởi công 114 dự án; hoàn thành phần móng 77 dự án và hoàn thành phần thô thêm 11 dự án.

Báo cáo cũng chỉ rõ những khó khăn cần tháo gỡ. Cụ thể, hiện còn 91 dự án chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết, trong đó 3 dự án vướng mắc trong quá trình áp dụng quy định về quy hoạch. Bên cạnh đó, 67 dự án chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng do vướng hạ ngầm đường điện, phải cưỡng chế thu hồi đất hoặc người dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ...

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, phát triển nhà ở xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình phát triển đô thị và an sinh xã hội của thành phố.

Ông Thắng khẳng định: "Thành phố đã tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, thủ tục và giải phóng mặt bằng. Đổi lại, các chủ đầu tư phải cam kết triển khai ngay khi đủ điều kiện. Mục tiêu là hoàn thành quy hoạch và giải phóng mặt bằng trong tháng 7 và tháng 8, để từ tháng 9 có thể đồng loạt khởi công các dự án; dự án nào đủ điều kiện sớm thì triển khai ngay, không chờ đợi".

Về công tác quy hoạch, Chủ tịch UBND thành phố thống nhất nguyên tắc các dự án nhà ở xã hội được ưu tiên triển khai theo cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô năm 2026. Theo đó, các dự án được lập và phê duyệt ngay quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, không phải chờ điều chỉnh hoặc hoàn thành quy hoạch phân khu. Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch 1/500 tiếp tục được phân cấp cho UBND cấp xã, phường theo quy định của thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các địa phương rút ngắn tối đa thời gian thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết. Đối với những xã, phường đã thực hiện được trong khoảng một tháng thì các địa phương khác cũng phải phấn đấu đạt tiến độ tương tự.

Đối với các chỉ tiêu quy hoạch như tầng cao, mật độ xây dựng và dân số, ông Vũ Đại Thắng yêu cầu ưu tiên tối đa cho các dự án nhà ở xã hội. Nếu khống chế quá thấp về tầng cao sẽ làm giảm hiệu quả đầu tư, tăng giá thành căn hộ và không phát huy hiệu quả sử dụng quỹ đất. "Vì vậy, Sở Quy hoạch - Kiến trúc cần hướng dẫn cụ thể, linh hoạt việc phân bổ các chỉ tiêu quy hoạch để bảo đảm hiệu quả của từng dự án", ông Thắng nói.