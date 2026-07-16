Ra lệnh bắt tạm giam Giám đốc Lê Thị Hồng, Phó Giám đốc Đào Xuân Trường và hàng loạt nhân viên

Các bị can bị khởi tố về các tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Ngày 15/7/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về các tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" theo quy định tại Điều 341 và Điều 203 Bộ luật Hình sự. Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung...

Qua công tác nắm tình hình trên lĩnh vực đầu tư xây dựng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong hoạt động thí nghiệm vật liệu xây dựng phục vụ công tác quản lý chất lượng, nghiệm thu các công trình trên địa bàn tỉnh. Quá trình xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, lực lượng Công an xác định nhiều hồ sơ thí nghiệm có dấu hiệu được lập khống, không phản ánh đúng quy trình chuyên môn theo quy định.

Theo tài liệu điều tra, trong quá trình hoạt động, Lê Thị Hồng (Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung) cùng Đào Xuân Trường (Phó Giám đốc Công ty) đã chỉ đạo Trịnh Bá Quang (Trưởng phòng Thí nghiệm) và các nhân viên thí nghiệm gồm Chung Văn Thái, Đàm Văn Hùng lập khống hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng cho nhiều công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Các đối tượng làm việc tại cơ quan Công an

Để thực hiện hành vi trên, các đối tượng không tổ chức lấy mẫu vật liệu tại hiện trường, không tiến hành các phép thử theo quy trình kỹ thuật nhưng vẫn lập biên bản lấy mẫu, phiếu kết quả thí nghiệm, ký xác nhận và đóng dấu của đơn vị để đưa vào hồ sơ quản lý chất lượng công trình. Các hồ sơ giả này sau đó được các nhà thầu sử dụng làm căn cứ nghiệm thu khối lượng, hoàn thiện hồ sơ thanh toán đối với các hạng mục công trình theo quy định.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định nhóm đối tượng đã lập khống hàng trăm phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng cho nhiều công trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Hành vi của các đối tượng không chỉ làm sai lệch hồ sơ quản lý chất lượng công trình mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, độ bền và an toàn của các công trình xây dựng, xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

Đối tượng Lê Thị Hồng tại cơ quan Công an

Quá trình điều tra, lực lượng Công an cũng phát hiện các đối tượng còn thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa chi phí đầu vào của doanh nghiệp. Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 9/2024 đến tháng 6/2025, Lê Thị Hồng cùng các đối tượng liên quan đã thông qua nhiều cá nhân trung gian để mua bán trái phép số lượng lớn hóa đơn giá trị gia tăng phục vụ việc kê khai thuế.

Việc mua bán hóa đơn được thực hiện thông qua Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Việt Trí Dũng do Phạm Văn Dũng làm Giám đốc, với sự tham gia của Trương Thị Mai, Nguyễn Thị Tuyết và Đỗ Thị Ái nhằm hợp thức hóa chứng từ kế toán, che giấu hành vi vi phạm.

Đối tượng Đào Xuân Trường

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về các tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Trong đó, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Hồng (Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung), Đào Xuân Trường (Phó Giám đốc Công ty), Trịnh Bá Quang (Trưởng phòng Thí nghiệm), Chung Văn Thái và Đàm Văn Hùng (đều là nhân viên thí nghiệm).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam

Đồng thời, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối với Phạm Văn Dũng (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Việt Trí Dũng), Trương Thị Mai (kế toán Công ty THHH TMDV Việt Trí Dũng), Đỗ Thị Ái (kế toán Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung) và Nguyễn Thị Tuyết, sinh năm 1982, trú phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa (trung gian mua bán hóa đơn) để tiếp tục điều tra làm rõ.