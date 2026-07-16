Hà Nội quây rào, chuẩn bị xây quảng trường trước Công viên Thống Nhất

Những ngày này, khu vực vườn hoa trước cổng Công viên Thống Nhất trên phố Trần Nhân Tông đã được quây rào để triển khai dự án cải tạo, chỉnh trang. Sau khi hoàn thành, nơi đây sẽ trở thành quảng trường mới với đài phun nước, hệ thống chiếu sáng và các hạng mục cảnh quan.