Hà Nội: Phát hiện loạt vi phạm nghiêm trọng trong cung cấp suất ăn bán trú cho trường học ở Mỹ Đức

Khu vực chế biến không bảo đảm vệ sinh

Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội vừa phối hợp với Phòng Kiểm tra lĩnh vực Y tế (Sở Y tế Hà Nội) kiểm tra hoạt động của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nhật Anh - đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho nhiều trường tiểu học trên địa bàn xã Mỹ Đức.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm của Công ty Nhật Anh khi tổ chức cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh.

Ngày 25/12/2025, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra các bếp ăn do Công ty Nhật Anh quản lý tại trường Tiểu học Đại Hưng, Tiểu học Hợp Thanh A, Tiểu học Hợp Thanh B và Tiểu học Hợp Tiến B (xã Mỹ Đức). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt vi phạm nghiêm trọng liên quan đến điều kiện vệ sinh, quy trình chế biến và vận chuyển thực phẩm.

Phương tiện vận chuyển suất ăn không bảo đảm vệ sinh

Cụ thể, việc giao nhận thực phẩm không bảo đảm an toàn khi sử dụng xe máy để vận chuyển, không có dụng cụ bảo quản chuyên dụng, thực phẩm không có tem nhãn, nguồn gốc xuất xứ. Khu vực bếp chế biến chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; thiết kế không tránh ô nhiễm chéo, cống thoát nước không che kín, có côn trùng, nhân viên không sử dụng găng tay, lưu mẫu thực phẩm không đúng quy định. Công ty còn sử dụng xe máy kéo xe bò cải tiến để vận chuyển suất ăn cho trường Tiểu học Đại Hưng, không đảm bảo vệ sinh.

Ngoài ra, Công ty làm khống hồ sơ tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho nhân viên để gửi UBND xã và các trường thẩm định. Quá trình thực hiện truy suất nguồn gốc thực phẩm còn phát hiện Công ty đã nhập của các đơn vị không bảo đảm về an toàn thực phẩm (thịt lợn, thủy hải sản, rau, củ, quả…), thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hiện lực lượng chức năng tục xác minh làm rõ hoạt động sai phạm của Công ty Nhật Anh để xử nghiêm theo quy định của pháp luật.