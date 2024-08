Hà Nội: Nhiều người dừng mua nhà vì giá quá cao, môi giới ra đường đứng chào mời

"Đi ra ngoại thành giá vẫn hơn 70 triệu đồng/m2"

Trên các diễn đàn mua bán bất động sản, trên trang cá nhân của các môi giới, danh sách các dự án chung cư đã bán và đang ở tình trạng "còn hàng", các dự án sắp mở bán trong năm 2024 hoặc trong thời gian sắp tới tùy vào tiến độ xây dựng và hoàn thành tại khu vực Hà Nội đã được cập nhất. Trong tình trạng chung cư liên tục tăng "nóng" như hiện nay, bảng giá này rất được quan tâm. Cụ thể các dự án chung cư và mức giá như sau:

Dự Skyline West Lake - Võ Chí Công - Tây Hồ: dự kiến tháng 12/2024 ra hàng: 170 đến 200 triệu đồng/m2; dự án Noble Crystal Sunshine - Ciputra Tây Hồ: 180 đến 220 triệu đồng/m2; The Gloria Nguyên Hồng (Quận Đống Đa): 140 triệu/m2, dự án BRG Lê Văn Lương: 98 đến 118triệu/m2.

Dự án The Matrix One (giai đoạn 2) nằm tại đường Lê Quang Đạo: 100 đến 130triệu/m2, dự án Soho Heritage West Lake Tây Hồ: 120 đến 200 triệu/m2; Lumiere Evergreen Tây Mỗ: 85 đến 105 triệu đồng/m2; dự án Lumi Hà Nội (Tây Mỗ): 89 đến 108 triệu đồng/m2; dự án QMS Tố Hữu - Hà Đông: 80 - 90 triệu đồng/m2, dự án Wisteria (Nhổn - Bắc Từ Liêm): 65 đến 75 triệu đồng/m2, The Victoria - Tây Mỗ: 70 đến 80 triệu đồng/m2.

Bảng giá cập nhật chung cư tại Hà Nội nhận được rất nhiều sự quan tâm

Trên thực tế, nguồn cung căn hộ chung cư tại Hà Nội cũng không quá thiếu, với các dự án đã, đang và sẽ hoàn thiện mở bán. Các dự án rất đa dạng, có dự án đã mở bán cách đây khoảng 1 năm với giá ban đầu ở mức 60 đến 80 triệu đồng/m2. Cư dân dự án này đã chuyển vào ở, đã căng băng-rôn do mâu thuẫn với chủ đầu tư về việc vận hành thang máy xuống hầm để xe. Giá bán cập nhật tại dự án này hiện đã ở mức 98 đến 118 triệu đồng/m2.

Một số dự án nằm tại quận Tây Hồ với mức giá bán thấp nhất là 120 triệu đồng/m2, cao nhất là 220 triệu đồng/m2 là các dự án căn hộ cao cấp hạng sang. Với các dự án này, khách hàng cần có từ 8 tỉ đồng trở lên mới có thể nghĩ đến việc mua căn hộ, đây là những dự án "chỉ dành cho người nhiều tiền.

Các dự án với mức giá "rẻ" cũng đã nằm ở mức cơ bản khoảng 70-80 triệu đồng/m2. Năm ngoái, khi chung cư ở nội đô bắt đầu có dấu hiệu tăng giá quá cao, nhiều khách hàng tìm mua tại các dự án xa hơn nằm tại quận Hà Đông hoặc khu vực Tây Mỗ. Trước đây, các dự án xa trung tâm vẫn có mức giá bán rơi vào khoảng 30-40 triệu đồng/m2 nhưng hiện đã tăng gấp đôi. "Đi ra ngoại thành giá vẫn ở mức hơn 70 triệu đồng/m2" là lời nhận xét của một khách hàng đang có nhu cầu mua chung cư.

Nhiều người dừng mua nhà vì giá quá cao, môi giới ra đứng đường chào mời

6 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đã được UBND TP Hà Nội cập nhật đợt 3, nằm trong Kế hoạch phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025. TP Hà Nội đã chấp thuận chủ trương đầu tư 36 dự án nhà ở xã hội, hiện 10 dự án đang được triển khai, dự kiến sẽ hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025, 26 dự án dự kiến hoàn thành giai đoạn sau 2025. 6 dự án mới này có quy mô tổng diện tích sàn là 655.036 m2, số lượng căn hộ là 8.344 căn.

"Điểm tư vấn" của 1 dự án đang mở bán, với 1 chiếc ô che nắng, 1 bàn nhựa và 2 chiếc ghế xếp. Giá bán của dự án này là "rẻ", khoảng 70 triệu đồng/m2.

Mất cân đối trong cơ cấu sản phẩm bất động sản là điều đã được nhiều chuyên gia bất động sản nhắc đến. Bên lề một hội thảo về thị trường bất động sản, một chuyên gia của Hiệp hội môi giới bất động sản Việt Nam đã chia sẻ: "Các chủ đầu tư vẫn chỉ tập trung xây dựng chung cư ở phân khúc cao cấp, bán cho người giàu, tập trung vào đối tượng khách hàng có điều kiện tài chính tốt. Với chủ trương đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội, trong thời gian sắp tới, nguồn nhà cho người thu nhập thấp, nằm trong diện được mua nhà ở xã hội sẽ có nhiều. Các dự án cho người có thu nhập trung bình là rất thiếu, trong khi số lượng người và nhu cầu của nhóm này là rất cao". Theo dự báo của Hiệp hội bất động sản Việt Nam và các công ty nghiên cứu thị trường, chung cư tại Hà Nội vẫn sẽ tiếp tục đà tăng giá.

Trung Kiên - một môi giới - chia sẻ: "Khi mua nhà, khách hàng luôn trao đổi với môi giới về mức tài chính đầu tiên. Thời gian trước, với mức 2 đến 3 tỉ đồng, tôi vẫn có thể tìm, cung cấp cho khách hàng rất nhiều căn hộ nhưng giờ thì hầu như không có. Trước đây, với 2 đến 3 tỉ, khách hàng đã có thể mua căn hộ nhỏ ở Ecopark hoặc Vinhomes Smart City, hoặc nhiều dự án tại Nam Từ Liêm, Long Biên. Hiện tại, các căn hộ cũ ở các khu như HH Linh Đàm, Kim Văn Kim Lũ, các khu chung cư tái định cư cũ với diện tích từ 50 đến 55 m2 cũng đã ở mức giá giá 2 đến 3 tỉ đồng. Các dự án mới, "bình dân" cũng nằm ở mức 4-5 tỉ đồng/căn hộ. Giá rao bán nhà chung cư "nhảy múa", các chủ nhà bị tâm lý thấy người khác rao bán giá cao cũng đưa ra giá bán cao, kéo theo nhà đất diện tích nhỏ giá cũng cao lên".

Với việc tăng giá cao, tăng giá "ảo", lựa chọn tạm dừng mua, phong trào "dừng mua nhà chống ngáo giá" ngày càng lan rộng. Chị Lan Hương - quận Đống Đa - cho biết: "Hai vợ chồng tôi có khoảng 3 tỉ đồng, có nhu cầu mua 1 căn hộ 2 phòng ngủ, đã tìm nhà đến cả năm nay vẫn chưa tìm được. Chúng tôi xem khá nhiều căn hộ tại dự án cách trung tâm Hà Nội khá xa nhưng giá bán cao bất ngờ. Môi giới còn liên tục báo giá nhà tăng, chỉ tuần trước đến tuần sau đã tăng lên 200-300 triệu đồng. Phương án chúng tôi chọn là tạm dừng mua, đi thuê nhà".

Dự án có mức giá rẻ nhất trong danh sách nêu trên có mức giá bán 65 đến 75 triệu đồng/m2. Dự án này nằm tại Nhổn, sát mặt đường 32 và gần ga tàu điện trên cao Nhổn - ga Hà Nội, môi giới, nhân viên kinh doanh đứng tràn cả ra đường để phát tờ rơi chào bán dự án. Một môi giới trong tình trạng bịt kín khẩu trang cho biết đã đứng cả mấy ngày trời nhưng không có ai quan tâm, dừng lại để tìm hiểu.

"Em chỉ mong tháng cô hồn sớm kết thúc, hy vọng có khách hỏi mua nhà" - đó là tâm sự của môi giới này sau cả ngày đứng bêu nắng.