Hà Nội: Người dân đến từ Hải Dương chủ động khai báo y tế trước ngày trở lại làm việc chính thức

Ghi nhận của chúng tôi vào trưa ngày 16/2, tại Trạm Y tế phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), nhiều người dân đến từ các địa phương thuộc tỉnh Hải Dương đã chủ động đến đây khai báo y tế. Một số người đến từ những tỉnh thành khác cũng chủ động đến khai báo y tế để phòng dịch Covid-19.

Người dân chủ động đến Trạm Y tế phường Tây Mỗ để khai báo y tế

Trao đổi với chúng tôi, anh Hồ Đình Thăng (Minh Quang, Gia Lộc, Hải Dương) cho biết, dù địa phương anh sinh sống không phải vùng dịch nhưng anh chủ động đến khai báo y tế để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

"Tôi được nghỉ Tết từ Mồng 1, đến hết Mồng 8 Tết nhưng do đặc thù công việc nên khi biết cách ly toàn tỉnh Hải Dương, ngày 15/2 (tức mồng 4 Tết) tôi đã di chuyển lên Hà Nội. Vợ và con tôi vẫn ở quê nhà và thực hiện cách ly toàn xã hội 15 ngày theo quy định.

Mọi người được yêu cầu giữ khoảng cách an toàn, những gia đình có 2 người đến khai báo y tế sẽ được khai kép

Mọi người được yêu cầu sát khẩn tay trước khi khai báo y tế

Những người ngồi đợi để vào khai báo cũng được yêu cầu giữ khoảng cách tối thiểu 2m

Anh Hồ Đình Thăng chủ động đi khai báo y tế sau khi nắm được tình hình dịch bệnh Covid-19

Trước khi lên Hà Nội tôi cũng đã có giấy chứng nhận của địa phương nhưng sau khi nắm được tình hình dịch bệnh qua báo chí, tôi cho rằng, việc chủ động khai báo y tế không chỉ tốt cho bản thân, mà còn cho toàn xã hội nên đã chủ động đi khai báo chứ không cần ai nhắc nhở", anh Thăng chia sẻ.

Theo bà Trần Thị Hoa - Trưởng Trạm y tế phường Tây Mỗ cho biết, ghi nhận sơ bộ vào sáng nay (16/2), đã có khoảng 100 trường hợp đến khai báo y tế và 5 trường hợp thuộc diện phải lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, đã được lấy mẫu ngay tại Trạm Y tế phường Tây Mỗ.

Kính chắn giọt bắn được trang bị đầy đủ tại bàn khai báo y tế

Sáng ngày 16/2, có khoảng 100 trường hợp đến khai báo y tế tại Trạm Y tế phường Tây Mỗ

Nước sát khẩn tay được trang bị đầy đủ ở nhiều vị trí

Bà Hoa cho biết, riêng những người đến khai báo đều ở các huyện thuộc tỉnh Hải Dương như huyện Gia Lộc, Thanh Hà, Thanh Miện… ngoài ra, là người đến từ Đà Nẵng, Nghệ An, Nam Định.

"Mặc dù ở Đà Nẵng, Nghệ An chưa có ổ dịch nhưng tôi đánh giá rất cao ý thức kiểm soát dịch của người dân đến từ những tỉnh, thành trên. Ngược lại, việc người dân tự giác khai báo này sẽ là thông tin căn cứ của chúng tôi khi chẳng may có sự cố ngoài ý muốn diễn ra với Đà Nẵng, Nghệ An, Nam Định…", bà Hoa cho biết.

Danh sách những người đến khai báo y tế, nhiều hộ gia đình được khai kép vào 1 tờ khai báo

Phòng cách ly được chuẩn bị đầy đủ

Nhiều người dân đến Trạm Y tế để được giải đáp những thắc mắc về khai báo y tế

Theo đại diện phòng Y tế quận Nam Từ Liêm cho biết: "Sau khi có công văn số 984 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP Hà Nội tại cuộc họp BCĐ phòng chống dịch thành phố thì chúng tôi đã khẩn trương yêu cầu 10 phường trên địa bàn rà soát lại toàn bộ người đi từ Cẩm Giàng (Hải Dương) về Hà Nội từ ngày 15/2 để thực hiện khai báo y tế, hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và giám sát sức khỏe

Đồng thời, khẩn trương rà soát những người đi từ địa phương khác của tỉnh Hải Dương về Hà Nội từ ngày 15/1, đặc biệt là trong ngày 15/2 sau khi có thông tin thực hiện cách ly xã hội toàn tỉnh Hải Dương", đại diện phòng Y tế quận Nam Từ Liêm thông tin.