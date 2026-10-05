Hà Nội nghiên cứu siêu tổ hợp ga đường sắt quy mô 260ha, nơi hội tụ của tuyến đường sắt tốc độ cao 350km/h và 5 tuyến metro

Thông tin từ Cục Đường sắt Việt Nam, Hà Nội đang tổ chức nghiên cứu quy hoạch chi tiết Tổ hợp ga Ngọc Hồi với quy mô khoảng 260ha.

Theo phương án đang được nghiên cứu, Tổ hợp ga Ngọc Hồi sẽ là đầu mối hành khách phía Nam, phục vụ đường sắt quốc gia với cả khổ 1.435mm và 1.000mm, đường sắt tốc độ cao và 5 tuyến đường sắt đô thị gồm các tuyến 1, 3, 6, 12 và 13.

Tổ hợp dự kiến có các khu chức năng như ga, depot đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị; khu chỉnh bị đầu máy, tàu khách; xí nghiệp toa xe khách khổ 1.435mm và 1.000mm; Trung tâm điều hành vận tải cùng các công trình liên quan.

Trong tổng diện tích khoảng 260ha, khu chức năng đường sắt quốc gia chiếm khoảng 208ha, ga và depot đường sắt đô thị khoảng 51,5ha.

Theo Cục Đường sắt Việt Nam, việc lập quy hoạch chi tiết Tổ hợp ga Ngọc Hồi là cần thiết, trong bối cảnh Hà Nội đang triển khai nhiều dự án liên quan tại khu vực này, gồm tuyến cải dịch đường sắt Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh đoạn Phú Xuyên - Ngọc Hồi, tuyến đường sắt quốc gia vành đai phía Đông đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn, đường sắt đô thị số 1 và Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội. Quy hoạch sẽ là cơ sở triển khai các dự án, đồng thời bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và kết nối giữa các công trình.

Trước đó, ngày 28/8/2026, Hà Nội đã khởi công dự án cải dịch tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM đoạn Phú Xuyên - Ngọc Hồi, xây dựng mới ga Thường Tín và Trung tâm điều hành vận tải đường sắt quốc gia; đồng thời khởi công dự án tuyến đường sắt quốc gia vành đai phía Đông đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn.

Việc nghiên cứu quy hoạch chi tiết tổ hợp ga được xem là bước cần thiết để xác định rõ mặt bằng, quy mô diện tích và kích thước hình học các khu ga đường sắt quốc gia; khu chỉnh bị đầu máy, tàu khách; xí nghiệp toa xe khách khổ 1.435mm và 1.000mm; Trung tâm điều hành vận tải (OCC) cùng các công trình liên quan.

Cùng với đó là hệ thống đường nội bộ trong khu tổ hợp, khu bãi đỗ xe và các kết nối trung chuyển giữa đường sắt với đường bộ.

Khu quảng trường ga, công viên cây xanh và hồ nước trong khu vực tổ hợp cũng cần được nghiên cứu thiết kế phù hợp với quy mô của một tổ hợp ga đường sắt lớn nhất cả nước.

Theo Cục Đường sắt Việt Nam, phương án quy hoạch tổ hợp ga Ngọc Hồi đang được nghiên cứu trên cơ sở định hướng phát triển mạng lưới đường sắt và Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Do đó, các hạng mục và phương án tổ chức không gian cụ thể vẫn cần được làm rõ trong quá trình lập quy hoạch chi tiết.