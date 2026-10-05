Phát lộ 'núi rác' dưới lòng đất khi thi công khu công nghiệp 1.555 tỷ

Đại diện UBND xã Việt Xuyên cho biết, điểm xử lý rác tại đây được đưa vào vận hành từ năm 2015. Do lò đốt xuống cấp, công suất hạn chế, lượng rác lớn và độ ẩm cao, rác không được xử lý hết. Phần rác, mùn xỉ và rác cháy dở được chôn lấp trong khuôn viên; một lượng khác theo nước lũ trôi xuống hồ điều hòa và tồn đọng dưới đáy. Trong ảnh "núi rác" chất thành từng đống, chờ đưa đi xử lý.