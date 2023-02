Hà Nội: Liên tiếp xảy ra cháy tại số nhà 131 Đội Cấn

Hiện trường vụ cháy rạng sáng ngày 2/2 tại số 131 phường Đội Cấn.

Theo đó, vào khoảng 3h ngày 2/2 người dân phát hiện ngọn lửa bốc lên từ bên trong khu vực công trình đang xây dựng dang dở tại số 131 phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Sau khi hô hoán những hộ dân cạnh khu vực cháy và báo cho cơ quan chức năng, nhiều người đã cố gắng dùng các vật dụng sẵn có như nước, bình cứu hỏa mini để dập tắt đám cháy tránh lây lan sang những nhà bên cạnh nhưng bất thành.



Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường dập tắt đám cháy.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Ba Đình đã điều động lực lượng và phương tiện đến hiện trường để dập tắt đám cháy. May mắn lửa không lây lan sang những nhà dân bên cạnh và không thiệt hại về người.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Đội Cấn xác nhận có xảy ra vụ cháy tại số 131 ngõ 135 phường Đội Cấn vào rạng sáng ngày 2/2. Theo ông Tuấn, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, khu vực xảy ra vụ cháy là 1 công trình nhà ở đang xây dựng dang dở từ nhiều năm nay. Điều đáng nói, trước đó, vào ngày 16/10/2022, tại công trình này cũng xảy ra cháy. Lực lượng chức năng đã điều động 4 xe cứu hỏa để dập tắt đám cháy. Qua trích xuất camera an ninh cạnh khu vực, người dân phát hiện vào khoảng 2h sáng 16/10, có 1 đối tượng là nam giới (chưa rõ danh tính) đã mang theo các vật hình tròn giống lốp xe máy đến tại công trình trên rồi châm lửa đốt. Sau khi ngọn lửa bùng phát, đối tượng này đã rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ cháy sáng ngày 2/2.

Người dân sinh sống tại ngõ 135, phường Đội Cấn cho biết, các vụ cháy xảy ra liên tiếp tại công trình số 131 không chỉ gây mất an toàn, an ninh trật tự trên địa bàn mà còn gây hoang mang, uy hiếp đến tính mạng và tài sản của họ, trong khi chính quyền chưa quyết liệt trong việc xác minh, điều tra vụ việc khiến người dân lo lắng, bất an.