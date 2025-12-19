Hà Nội chính thức khởi công dự án công viên hơn 4.665 tỷ đồng hai bên sông Tô Lịch

Đây là một trong 234 công trình, dự án trọng điểm đồng loạt khởi công, khánh thành trên cả nước, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Với tổng mức đầu tư hơn 4.665 tỷ đồng, dự án được kỳ vọng góp phần hồi sinh dòng sông lịch sử gắn liền với kinh thành Thăng Long xưa, đồng thời tạo dựng một không gian văn hóa – cảnh quan hiện đại, nâng cao chất lượng sống cho người dân Thủ đô.

Ông Hà Minh Hải - Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội

Trải qua nhiều thập kỷ chịu tác động của đô thị hóa, sông Tô Lịch rơi vào tình trạng ô nhiễm, cảnh quan xuống cấp. Thời gian qua, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như xử lý môi trường, nạo vét lòng sông, bổ cập nước nhằm từng bước phục hồi dòng sông. Dự án cải tạo công viên hai bên bờ được xem là bước tiếp theo mang tính đột phá trong lộ trình này.

Công viên tuyến dài hơn 13 km, đi qua nhiều quận, phường trung tâm, không chỉ cải thiện hạ tầng đô thị mà còn hướng tới khôi phục giá trị cảnh quan, văn hóa và ký ức đô thị gắn với sông Tô Lịch. Dọc tuyến sẽ hình thành các điểm nhấn kiến trúc và không gian công cộng như cầu đi bộ, bến thuyền, đài vọng cảnh, không gian trưng bày lịch sử, kết hợp các dịch vụ văn hóa – du lịch hài hòa với cảnh quan tự nhiên.

Dự án đặc biệt chú trọng yếu tố “xanh hóa”, với hệ thống cây xanh, thảm cỏ và thực vật thủy sinh phong phú, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, tạo “lá phổi xanh” cho khu vực nội đô. Bên cạnh đó là các không gian tiện ích cộng đồng như sân chơi, khu thư giãn ngoài trời, bãi đỗ xe, đáp ứng đa dạng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi của người dân.

Việc triển khai dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP) thể hiện sự phối hợp hiệu quả giữa Nhà nước và khu vực tư nhân, góp phần giảm áp lực cho ngân sách, đồng thời huy động nguồn lực xã hội trong chỉnh trang đô thị và giải quyết các vấn đề môi trường tại khu vực sông Tô Lịch.

Không chỉ đơn thuần là một dự án cảnh quan, công viên hai bên sông Tô Lịch được kỳ vọng trở thành biểu tượng văn hóa – lịch sử mới của Hà Nội, là cầu nối giữa di sản ngàn năm và khát vọng phát triển bền vững, hiện đại của Thủ đô, với sự tham gia đầu tư của Tập đoàn Sun Group.