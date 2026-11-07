Hà Nội chỉ đạo khẩn vụ thịt lợn nhũn bở "do lợn stress" ở trường mầm non

Hà Nội yêu cầu kiểm tra, làm rõ vụ thịt lợn nhũn bở tại Trường Mầm non Phương Liệt, được đơn vị cung cấp giải thích “do lợn stress”, xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Thịt lợn bở nhũn bất thường được phụ huynh Trường Mầm non Phương Liệt ghi hình những ngày trước. (Clip: PHCC)

UBND TP Hà Nội vừa có chỉ đạo khẩn, yêu cầu các đơn vị chức năng kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm những vi phạm liên quan đến vụ thịt lợn nhũn, bở, có dấu hiệu bất thường, tại Trường Mầm non Phương Liệt.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà giao UBND phường Phương Liệt chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn và lực lượng chức năng làm rõ phản ánh của phụ huynh về chất lượng thực phẩm cung cấp cho nhà trường.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu nếu phát hiện hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm phải xử lý nghiêm, bảo đảm sức khỏe cho trẻ.

Thịt lợn nhũn bở, doanh nghiệp giải thích “do lợn stress”

Ngày 4/11, trong quá trình giám sát việc tiếp nhận thực phẩm buổi sáng tại Trường Mầm non Phương Liệt, Ban đại diện cha mẹ học sinh phát hiện một số lô thịt lợn nạc do đơn vị cung ứng đưa đến có biểu hiện bất thường.

Qua quan sát và kiểm tra trực tiếp, phụ huynh thấy thịt có tình trạng nhũn, bở, màu sắc nhợt nhạt, mất độ đàn hồi tự nhiên.

Đến sáng 5/11, thực phẩm nhập vào bếp ăn nhà trường tiếp tục xuất hiện dấu hiệu bất thường tương tự. Lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ, nhiều phụ huynh chủ động đón con về sớm trong ngày.

Liên quan phản ánh thịt lợn đưa vào bếp ăn bán trú của Trường Mầm non Phương Liệt (Hà Nội) có biểu hiện nhũn, bở bất thường, đơn vị cung cấp thực phẩm cho biết, một tỷ lệ nhỏ thịt lợn giết mổ theo dây chuyền công nghiệp có thể gặp hiện tượng PSE (Pale, Soft, Exudative), với đặc điểm thịt nhợt màu, mềm và rỉ dịch.

“Nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng này là do con heo bị stress (căng thẳng) trước khi giết mổ, khiến phản ứng phân giải glycogen tạo acid lactic diễn ra mạnh mẽ trên thân thịt sau giết mổ, pH sản phẩm giảm xuống thấp làm bề mặt thịt bị ướt, protein bị biến tính nên thịt có cấu trúc mềm, dễ bị rỉ dịch”, theo đơn vị cung cấp.

Ngoài ra, heo mảnh sau khi giết mổ có nhiệt độ thân nhiệt cao (khoảng 39°C), các phần thịt heo ở vị trí dày như mông, vai có khả năng thoát nhiệt kém. Nếu không được pha lóc và làm lạnh nhanh phần thịt nạc ở các vị trí này có thể bị tăng nhiệt độ cao, khiến thịt có màu tái, mềm.

Tuy nhiên, lời giải thích của doanh nghiệp không nhận được sự đồng thuận từ phía phụ huynh.

Phần thịt nạc nát, bở.

Các chuyên gia an toàn thực phẩm cũng cho rằng vật nuôi bị stress không đồng nghĩa với việc thịt sau giết mổ không đảm bảo chất lượng. Không thể chỉ căn cứ vào biểu hiện nhũn, bở của miếng thịt để khẳng định nguyên nhân xuất phát từ việc lợn bị stress trước khi giết mổ. Muốn làm rõ cần kiểm tra, phân tích các chỉ tiêu chuyên môn, thay vì đưa ra nhận định chỉ dựa trên cảm quan.

Ban giám sát nhà trường đã lập biên bản, yêu cầu thu hồi số thực phẩm có biểu hiện bất thường và niêm phong mẫu, gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để phân tích chuyên sâu. Đây là căn cứ quan trọng để xác định chất lượng, mức độ an toàn của số thực phẩm nói trên. Kết quả xét nghiệm vẫn đang được chờ đợi.

Để bảo đảm an toàn cho các bữa ăn bán trú, Trường Mầm non Phương Liệt quyết định chấm dứt hợp đồng cung cấp thực phẩm với Công ty Cổ phần Thực phẩm Ngôi Sao Xanh.

Từ ngày 6/11, nhà trường chuyển sang hợp tác với đơn vị cung cấp mới và tổ chức bữa ăn bán trú trở lại bình thường.