3 cái "dại" khi học ngoại ngữ

Học ngoại ngữ nhiều năm nhưng vẫn khó giao tiếp, mãi không nhớ từ mới hoặc càng học càng mất động lực, nguyên nhân đôi khi đến từ những thói quen tưởng chừng rất hợp lý.

Không ít người dành hàng giờ mỗi ngày để học từ vựng, làm bài tập ngữ pháp, mua đủ loại giáo trình nhưng khả năng sử dụng ngoại ngữ vẫn không cải thiện đáng kể. Họ dễ rơi vào cảm giác mình đã rất chăm chỉ nhưng kết quả nhận lại chẳng tương xứng.

Thực tế, học ngoại ngữ không chỉ cần sự kiên trì mà còn đòi hỏi phương pháp phù hợp. Có những cách học nhìn qua tưởng hiệu quả, thậm chí được nhiều người áp dụng, nhưng nếu duy trì trong thời gian dài lại khiến quá trình tiếp thu trở nên chậm chạp hơn.

1. Chỉ học từ mới mà không đặt vào ngữ cảnh

Đây là thói quen khá phổ biến, đặc biệt với người mới bắt đầu học một ngôn ngữ. Nhiều người có thể dành cả buổi để chép hàng chục từ mới vào sổ, ghi nghĩa tiếng Việt bên cạnh rồi cố gắng học thuộc lòng. Họ cảm thấy yên tâm khi danh sách từ vựng ngày càng dài, nhưng lại lúng túng khi cần sử dụng những từ đó trong một câu nói thực tế.

Nguyên nhân là một từ có thể mang nhiều sắc thái nghĩa tùy theo ngữ cảnh, cách kết hợp với từ khác và tình huống giao tiếp. Chỉ nhớ nghĩa đơn lẻ chưa đủ để người học biết cách dùng từ tự nhiên. Chẳng hạn, một từ có thể xuất hiện trong nhiều cụm từ khác nhau, nhưng nếu chỉ học một nghĩa trong từ điển, bạn rất dễ sử dụng sai.

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Thay vì chỉ ghi từ mới và nghĩa tiếng Việt, hãy học cả cụm từ, câu ví dụ và tình huống sử dụng. Khi gặp một từ mới, bạn có thể tự đặt 2-3 câu liên quan đến cuộc sống hằng ngày. Cách này giúp từ vựng gắn với ngữ cảnh cụ thể, đồng thời hỗ trợ cả kỹ năng đọc, viết và giao tiếp.

2. Ngại nói vì sợ phát âm sai

Nhiều người học ngoại ngữ có vốn từ khá tốt, nắm chắc ngữ pháp nhưng vẫn không dám mở miệng giao tiếp. Họ thường dành nhiều thời gian chuẩn bị câu trả lời trong đầu, cố gắng sắp xếp câu thật hoàn chỉnh rồi mới nói. Chỉ cần không chắc một từ hoặc lo mình phát âm chưa chuẩn, họ lập tức chọn cách im lặng.

Tâm lý sợ sai khiến người học bỏ lỡ rất nhiều cơ hội luyện tập. Trong khi đó, giao tiếp là kỹ năng cần được rèn luyện thông qua việc sử dụng ngôn ngữ thường xuyên. Nếu chỉ nghe và đọc mà không chủ động nói, bạn sẽ khó hình thành phản xạ diễn đạt suy nghĩ bằng ngoại ngữ.

Người học nên bắt đầu từ những câu ngắn, chủ đề quen thuộc và chấp nhận việc mắc lỗi trong quá trình luyện tập. Bạn có thể tự nói trước gương, ghi âm giọng nói, luyện hội thoại với bạn bè hoặc sử dụng các ứng dụng hỗ trợ phát âm. Quan trọng là sau mỗi lần nói, hãy xác định lỗi cần sửa thay vì chỉ chăm chăm đánh giá mình nói tốt hay chưa.

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3. Học quá nhiều thứ cùng lúc nhưng không ôn lại

Khi bắt đầu học một ngoại ngữ, nhiều người thường có tâm lý muốn tiến bộ thật nhanh. Họ tải nhiều ứng dụng, mua nhiều giáo trình, đăng ký các khóa học và đặt mục tiêu mỗi ngày phải hoàn thành một lượng kiến thức lớn. Tuy nhiên, việc tiếp nhận quá nhiều nội dung trong thời gian ngắn không đồng nghĩa với khả năng ghi nhớ lâu dài.

Nếu liên tục học từ mới, cấu trúc ngữ pháp và kiến thức mới mà không dành thời gian ôn tập, bạn rất dễ quên những gì đã học. Đây cũng là lý do nhiều người có cảm giác ngày nào mình cũng học nhưng khi cần sử dụng lại không nhớ được bao nhiêu.

Thay vì cố nhồi nhét kiến thức, hãy chia nhỏ mục tiêu và duy trì lịch ôn tập đều đặn. Bạn có thể áp dụng phương pháp lặp lại ngắt quãng, tức là ôn lại kiến thức sau những khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn sau một ngày, ba ngày, một tuần rồi lâu hơn. Việc kết hợp ôn từ cũ với học kiến thức mới sẽ giúp quá trình ghi nhớ hiệu