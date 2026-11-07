29 tuổi ăn bám bố mẹ suốt 7 năm, đưa cả bạn gái về sống chung, bị kiện ra tòa vẫn nói: "Bố mẹ có nghĩa vụ nuôi tôi"

Những việc bố mẹ làm thay con từ nhỏ, có khi lại là bước đầu dẫn đến một cái kết không ai mong muốn.

Xách cặp hộ con đến cổng trường. Xin cô giáo cho con khỏi trực nhật vì sợ con mệt. Gọt sẵn hoa quả, dọn sẵn bàn học, chỉ mong con dồn hết sức cho việc học. Những việc ấy rất quen thuộc trong nhiều gia đình, và hầu như chẳng ai coi đó là vấn đề. Bố mẹ thương con thì lo cho con, có gì sai đâu.

Thế nhưng mỗi việc làm thay nhỏ bé ấy cũng là một lần đứa trẻ mất đi cơ hội tự mình trưởng thành. Từng chút một cộng dồn lại, đến khi con bước vào đời, cái giá phải trả có thể lớn hơn bố mẹ tưởng rất nhiều.

Câu chuyện của một gia đình ở Bắc Kinh (Trung Quốc) từng được báo chí nước này đưa tin năm 2014 là ví dụ đầy xót xa cho điều đó. Người con trai trong câu chuyện được bố mẹ nâng niu suốt hơn hai mươi năm, thế nhưng đến năm 29 tuổi, anh lại trở thành bị đơn trong vụ kiện do chính cha mẹ mình khởi kiện.

Đứa con được lo cho từng bước một

Ông Từ và bà Chu - hai nhân vật trong vụ việc kết hôn năm 1980, nhưng phải 5 năm sau, hai vợ chồng mới đón đứa con đầu lòng, là một bé trai. Vì mong mỏi đã lâu, họ dành cho con tất cả tình thương yêu. Cậu bé Từ Thanh (tên đã được thay đổi) lớn lên trong cảnh quần áo có người đưa tận tay, cơm có người dọn tận miệng. Từ nhỏ, Từ Thanh đã không phải đụng tay vào bất cứ việc nhà nào. Chỉ cần học giỏi, anh muốn gì bố mẹ cũng mua cho.

Hồi tiểu học, Từ Thanh từng làm lớp trưởng vài năm. Sau đó, vì sợ công việc lớp trưởng quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến việc học của con, bà Chu đã đích thân lên trường gặp giáo viên chủ nhiệm, đề nghị cô đừng để con mình làm lớp trưởng nữa.

Lên đại học, Từ Thanh đỗ một trường ở Bắc Kinh. Ở ký túc xá chưa được một tháng, anh kêu khó hòa hợp với bạn cùng phòng. Bà Chu lo con bị bắt nạt, liền cho con mỗi ngày học xong thì về nhà ở. Mọi sinh hoạt của Từ Thanh lại tiếp tục do mẹ chăm lo chu đáo như trước.

Nhiều phụ huynh quen làm thay con mọi việc mà không nghĩ đến hậu quả về sau (Ảnh minh họa)

7 năm ăn bám và câu nói khiến cha mẹ chết lặng

Tốt nghiệp đại học, Từ Thanh không tìm được công việc phù hợp. Ông Từ bèn xin cho con vào làm ở công ty của một người bạn học cũ. Được 3 tháng, Từ Thanh nghỉ việc với lý do công việc chán, đồng nghiệp khó gần. Sau đó, hai vợ chồng ông bà còn nhờ người giới thiệu cho con thêm vài chỗ làm khác. Lần nào Từ Thanh cũng gạt đi vì "thấy chẳng có gì thú vị, không muốn làm".

Từ đó, anh ở lì trong nhà. Mỗi ngày chỉ ngủ, lên mạng rồi xin tiền tiêu. Anh cũng chẳng buồn đi tìm việc nữa. Cứ thế, 7 năm trôi qua.

Năm 2013, Từ Thanh quen một cô gái qua mạng và thường xuyên đưa cô về nhà ở cùng. Ông bà Từ không chấp nhận chuyện này. Từ khuyên bảo nhẹ nhàng đến trách mắng nặng lời, mâu thuẫn trong nhà leo thang, có lúc hai bên còn xảy ra xô xát. Thế nhưng người con trai vẫn lý lẽ rằng không có việc làm thì vẫn có quyền yêu đương. Anh còn khẳng định bố mẹ có nghĩa vụ phải nuôi mình.

Cùng đường, vợ chồng ông Từ kiện con trai ra Tòa án nhân dân quận Hải Điến, yêu cầu con dọn ra khỏi căn nhà của mình. Tòa xử ông bà thắng kiện, buộc Từ Thanh phải dọn đi trong vòng 60 ngày kể từ khi bản án có hiệu lực. Nhưng khi hết thời hạn, anh vẫn nhất quyết không đi. Ông bà Từ buộc phải đề nghị tòa cưỡng chế thi hành án.

Trong lúc thi hành án, Từ Thanh tìm đủ mọi cách cản trở. Anh còn quay sang gào lên với chính cha mẹ mình rằng họ đang muốn ép anh vào đường chết, và anh sẽ khiến họ tuyệt tự. Nghe đứa con mình nâng niu suốt mấy chục năm nói ra những lời ấy, hai ông bà chỉ biết đứng lặng mà rơi nước mắt.

Sự bao bọc quá mức từ nhỏ có thể khiến con lớn lên mà không biết tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình (Ảnh minh họa)

Thương con không có nghĩa là làm thay con

Thẩm phán thụ lý vụ việc cho biết pháp luật quy định bố mẹ có nghĩa vụ nuôi dưỡng con chưa thành niên, hoặc con không thể tự sống độc lập vì lý do chính đáng. Từ Thanh đã trưởng thành, sức khỏe bình thường, hoàn toàn có khả năng lao động. Vì vậy, bố mẹ không còn nghĩa vụ phải nuôi anh.

Bản án có thể buộc người con dọn ra khỏi nhà, nhưng không thể bù lại hơn hai mươi năm anh chưa từng được học cách tự lập. Nhìn lại, mọi chuyện không bắt đầu từ lúc Từ Thanh nghỉ việc. Nó bắt đầu từ rất lâu trước đó, từ lần người mẹ xin cô giáo cho con thôi làm lớp trưởng, từ lần gia đình chấp nhận cho anh không ở ký túc xá mà về nhà để bố mẹ chăm lo, từ lần bố anh chạy vạy đi xin việc thay con... Mỗi lần như vậy, bố mẹ anh có lẽ đều nghĩ mình đang giúp con. Nhưng thực chất, họ đang lấy đi của con những cơ hội để va chạm, để chịu trách nhiệm và để lớn lên.

Một đứa trẻ cần được làm việc nhà, cần được giao những trách nhiệm vừa sức, cần được tự giải quyết mâu thuẫn với bạn bè. Con cũng cần được nếm trải thất bại khi còn có bố mẹ ở bên. Những trải nghiệm ấy đôi khi khiến con vất vả, khiến bố mẹ xót xa. Nhưng đó lại là món quà quý giá nhất bố mẹ có thể dành cho con. Bởi đến một ngày, bố mẹ sẽ không còn đủ sức để lo cho con nữa. Khi ấy, con cần biết cách tự đứng vững trên đôi chân của mình.

Theo China News, The Beijing Times