Thạc sĩ du học về nước, 48 tuổi vẫn ở nhà tiêu lương hưu của mẹ già suy thận, người mẹ thừa nhận: "Tôi dạy con không đúng"

Từng là niềm tự hào của mẹ, người con trai này lại trở thành gánh nặng lớn nhất trong những năm cuối đời của bà.

Có lẽ bố mẹ nào cũng từng mơ về một đứa con học giỏi, luôn đứng đầu lớp, đỗ trường danh tiếng, rồi đi du học nước ngoài. Trong suy nghĩ của nhiều gia đình, chỉ cần con học hành đến nơi đến chốn, phần đời còn lại của con sẽ tự khắc êm ả. Bố mẹ vì thế sẵn sàng lo hết mọi thứ khác. Con chỉ việc học, còn cơm nước, quần áo, chuyện lớn chuyện nhỏ đã có bố mẹ lo.

Thế nhưng tấm bằng đẹp chưa bao giờ là tấm vé bảo đảm cho một cuộc đời vững vàng. Có những đứa trẻ đi qua đủ mọi kỳ thi, đạt đủ loại thành tích, nhưng lại chưa từng vượt qua bài kiểm tra quan trọng nhất. Đó là tự đứng trên đôi chân của chính mình.

Năm 2018, câu chuyện của một người phụ nữ lớn tuổi họ Đinh ở Trung Quốc đã khiến không ít phụ huynh phải giật mình nhìn lại điều này. Con trai cả của bà từng là "con nhà người ta" mà bao người ao ước. Vậy mà ở tuổi 48, anh vẫn sống nhờ vào đồng lương hưu ít ỏi của người mẹ già đang mang bệnh

Thạc sĩ du học về nước, 7 năm không đi làm một ngày

Bà Đinh năm ấy đã ngoài 80 tuổi, có ba người con. Con trai cả từ nhỏ đã là niềm tự hào của mẹ. Anh học giỏi, từng thi đỗ trường đại học danh tiếng ở Thượng Hải. Sau đó, anh còn du học và có bằng thạc sĩ kỹ thuật của Đại học Waterloo (Canada), một ngôi trường có tiếng về đào tạo kỹ thuật. Thế nhưng kể từ khi tốt nghiệp và về nước năm 2012, anh chưa đi làm một ngày nào.

Suốt 7 năm ròng, cuộc sống của người con trai ấy chỉ quanh quẩn trong căn nhà của mẹ. Ban đêm anh ngồi máy tính, ban ngày thì ngủ. Khi phóng viên tìm đến, căn nhà bừa bộn như đã lâu không ai dọn dẹp. Vừa thấy có người lạ vào, anh lập tức trốn vào phòng. Mặc cho mẹ khuyên nhủ thế nào, anh vẫn nhất quyết không mở cửa.

Từ niềm tự hào của mẹ, người con trai có bằng thạc sĩ nước ngoài lại chọn sống khép mình trong nhà suốt nhiều năm

Bà Đinh biết nếu con chịu đi làm, mức lương chắc chắn sẽ không thấp. Nhưng anh không chịu. Có lần bà ngồi nói chuyện với con, anh còn quay sang trách mẹ đã hủy hoại tương lai của mình. Mọi bất hạnh anh gặp phải, anh đều đổ lên đầu mẹ.

Điều khiến nhiều người lặng đi là bà không hề bênh mình. Bà thừa nhận chính sự nuông chiều quá mức đã khiến con không muốn ra ngoài đi làm. "Tôi dạy con không đúng. Việc gì tôi cũng làm thay, cái gì con cũng có sẵn, nên nó quen dựa dẫm rồi", người mẹ già nói.

Kiện con ra tòa, rồi lại tự ngậm ngùi rút đơn

Câu chuyện gia đình bà Đinh trên thực tế còn rối ren hơn tưởng tượng của nhiều người. Theo đó, khi mua nhà, bà chỉ đứng tên một mình người con trai cả. Quyết định này khiến hai người con còn lại bất bình. Cô con gái cho rằng mẹ thiên vị, không được con trai cả chăm sóc mà còn phải bù tiền cho anh. Người con trai út sống ở Nhật Bản cũng tức giận vì tiền mình gửi về cho mẹ đến cuối cùng đều để nuôi anh cả. Về sau, anh út dứt khoát không gửi tiền nữa.

Có nhà đứng tên mình, mẹ lại lo cơm nước hằng ngày, người con trai cả càng không có lý do để đi làm. Anh cứ thế sống mơ màng qua ngày.

Đến một lúc, bà Đinh quyết định đưa con ra tòa với lý do con không làm tròn nghĩa vụ phụng dưỡng mẹ. Mục đích thật sự của bà là ép con phải đi làm. Thế nhưng khi tòa án mời người con trai đến hòa giải, anh vẫn không chịu bước chân ra khỏi nhà. Mọi chuyện rơi vào bế tắc. Kể cả bà có thắng kiện, người con cũng không có tài sản nào để thi hành án. Anh còn không nuôi nổi bản thân, nói gì đến chuyện phụng dưỡng mẹ. Bản án nếu có cũng chỉ là tờ giấy. Thấy mục đích của mình không thể đạt được, bà Đinh đành rút đơn.

Ở tuổi ngoài 80, người mẹ vẫn một mình đi chạy thận, lại phải gánh thêm cả cuộc sống của con trai

Trong khi đó, sức khỏe của bà ngày càng yếu. Vài năm trước, bà mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, mỗi tuần phải đến bệnh viện chạy thận ba lần. Vì kinh tế eo hẹp và không có người con nào đưa đón, lần nào bà cũng tự bắt xe buýt đi một mình. Lương hưu mỗi tháng của bà khoảng 3.500 tệ (khoảng 13,5 triệu đồng). Riêng tiền chữa bệnh đã ngốn hơn 2.000 tệ (khoảng 7,7 triệu đồng), phần còn lại bà vẫn phải chia ra để nuôi đứa con trai 48 tuổi. Bà kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng vẫn không đành lòng buông tay con.

Câu chuyện có một kết thúc le lói hy vọng. Sau nhiều lần được trò chuyện, người con trai bước đầu đã có ý định đi tìm việc. Các chuyên gia tâm lý cho rằng cách giải quyết tận gốc là giúp anh tự nhận ra vì sao mình rơi vào tình trạng này, và mình nên sống như thế nào. Nếu có khúc mắc tâm lý nào phía sau, anh cần được đối diện và tháo gỡ một cách tích cực.

Bà Đinh từng phải kiện con ra tòa với mong muốn con sợ và đi làm, nhưng sau đó bà đành rút đơn khi tình trạng không thay đổi

Trường hợp của con trai bà inh sau đó thường được nhắc lại như một ví dụ điển hình cho hiện tượng "em bé khổng lồ" ở Trung Quốc. Cụm từ này dùng để chỉ những người đã trưởng thành về tuổi tác nhưng tâm lý vẫn dừng lại ở giai đoạn trẻ nhỏ. Họ quen được người khác lo cho mọi thứ, gặp chuyện thì né tránh, không biết chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.

Nhiều người cho rằng gốc rễ của những trường hợp như vậy nằm ở cách nuôi dạy thuở nhỏ. Có những bố mẹ luôn tin rằng con cứ lớn lên rồi sẽ tự khắc biết tự lập. Vì thế, họ bao bọc con trong mọi việc, sắp xếp sẵn từng bước đi, chỉ mong con chuyên tâm học hành. Thành tích học tập của con có thể rất đẹp. Nhưng khả năng tự lo cho bản thân, tự đứng lên sau thất bại lại không hề được rèn luyện.

Điểm số cao, bằng cấp đẹp không đảm bảo một đứa trẻ sẽ sống tốt khi trưởng thành. Điều con cần mang theo vào đời còn là khả năng tự chăm sóc bản thân, biết chịu trách nhiệm và hiểu rằng không ai có thể lo cho mình mãi mãi. Bố mẹ thương con, nhưng thương đúng cách là để con được tự làm, được vấp ngã và tự đứng dậy từ khi còn nhỏ. Bởi những con đường bố mẹ đi thay con hôm nay, rất có thể sẽ trở thành những cái hố mà chính bố mẹ phải lấp về sau.

Theo Sina