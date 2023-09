Hà Hồ mạnh tay chơi lớn "bao" nguyên tập 8 The New Mentor để ra mắt sản phẩm mới

Nhưng sau đó, hội chị em lại tiếp tục nổ bình luận nháo nhào về việc "tổng thiệt hại" của Hà Hồ là bao nhiêu để bao cả tập The New Mentor cho việc ra mắt bộ sưu tập son mới phiên bản giới hạn của mình khi The New Mentor luôn nằm trong top các chương trình truyền hình thực tế hot nhất hiện nay, đáng chú ý hơn khi được biết Hà Hồ còn dành thời gian tạo ra hẳn bộ sưu tập son thỏi cao cấp phiên bản giới hạn đang gây bùng nổ này chỉ để ra mắt đúng dịp The New Mentor.

Từng khẳng định sẽ không chơi chiêu tại The New Mentor để làm một huấn luyện viên công tâm, tìm ra thí sinh mạnh nhất vì đại cuộc, thế nhưng trong tập 8 vừa lên sóng, Hà Hồ đã khiến khán giả bất ngờ vì lần đầu "xuất chiêu" mạnh tay. Có điều, tuyệt chiêu này của Hà Hồ nó lạ lắm, bởi "chị đại" không tung chiêu để "dìm" đội đối thủ mà chỉ lấy lòng chị em qua một bộ sưu tập son thỏi cao cấp Love M.O.I phiên bản giới hạn cực kì hoành tráng. Đáng chú ý, đây còn là bộ son mới mà Hà Hồ đã dành tâm huyết đầu tư, chuẩn bị chỉn chu để đưa vào thử thách tạo nên viral clip để sử dụng cho mục đích ra mắt bộ sưu tập son mới này cùng các thí sinh tại The New Mentor. Bởi vậy, cư dân mạng đã "tràn" vào bình luận như: "Chị đại chơi mạnh tay dữ", "Thấy son này xuất hiện trong TNM má ơi đẹp xỉu", "MOI của Hà Hồ đầu tư phết", "chị đẹp Hà Hồ chi bao nhiêu cho vụ này vậy???"...

Team của Super Mentor Thanh Hằng đã giành chiến thắng tại tập 8 The New Mentor với phần thử thách chính mà nhà tài trợ M.O.I Cosmetics đã đưa ra.

Với thiết kế thời thượng và chất son được nâng cấp hoàn hảo nhưng giá thỏi son khá hợp lý - 379.000 VNĐ/thỏi.

Sau khi tập 8 kết thúc, netizen đã nhanh chóng tóm gọn "danh tính" của những thỏi son mới lộ diện. Nhiều ý kiến cho rằng món makeup "bước ra" từ The New Mentor dự sẽ là hot trend làm đẹp từ giờ đến cuối năm. Theo đó, bộ son này có tên gọi BST son thỏi cao cấp Love M.O.I phiên bản giới hạn với tổng cộng 6 màu sành điệu. Vỏ son còn là sự kết hợp của chất liệu da và kim loại mạ vàng, vừa không bám vân tay vừa tạo nên cảm giác sang trọng khó tả. Phải nói rằng, những thỏi son Love M.O.I khi xuất hiện trong The New Mentor với giao diện đẹp lung linh thực sự khiến các tín đồ son phải "đổ đứ đừ" cũng như cảm thán trước sự nghiêm túc đầu tư của "chị đại" khi đến với chương trình truyền hình thực tế. Hà Hồ còn chia sẻ "thỏi son này không chỉ đơn thuần là một món mỹ phẩm, nó như một món trang sức cao cấp, phụ kiện tinh tế sẽ đi cùng với những cô nàng sành điệu mỗi ngày."



BST gồm 6 màu son được lấy cảm hứng đặt tên theo những món bánh và thức uống ngọt ngào đậm chất Pháp.

Thực chất nếu là fan của Hà Hồ, các cô gái sẽ không xa lạ gì với độ "chịu chơi" của nữ hoàng giải trí và thương hiệu mỹ phẩm mà cô sáng lập. Dĩ nhiên theo nguyên tắc mọi sản phẩm ra mắt đều phải xịn xò, thời thượng nhưng giá hợp lý và dành riêng cho phụ nữ Việt, Hà Hồ vẫn đích thân chọn ra 6 màu son chuẩn xu hướng makeup thu đông thế giới.



Những màu son lần lượt được gọi tên như: No.1 cam đào, No.2 nâu trà sữa, No.3 cam nâu đất, No.4 hồng nâu gỗ, No.5 hồng cam sữa, No.6 đỏ cam quế. Ngoài ra, để tăng độ hấp dẫn cho "các em son" này, Hà Hồ và M.O.I Cosmetics cũng cố tình đặt tên son theo 6 món bánh ngọt và thức uống nhiều nàng yêu thích như: White Macaron, Milk Candy, Vanilla Ice Cream, Butter Cookie, Cappuccino, Hot Chocolate.

Ngoài tinh thần trẻ trung, sành điệu xen lẫn hơi thở thu đông, BST son thỏi cao cấp Love M.O.I phiên bản giới hạn này còn khiến hội chị em đắm say bởi chất son mềm mịn như nhung, cung cấp tối ưu dưỡng chất, tất cả như một lời hứa chắc nịch cho một hiệu ứng hoàn hảo mịn lì, bền màu, lấp đầy rãnh môi. Nhìn chung, son Love M.O.I không tạo cảm giác nặng nề khi thoa lên môi, vô tư khi chồng nhiều lớp, và với những tông màu trendy, hội tụ từ tông ấm đến trung tính, đây sẽ là lựa chọn hợp lý cho làn da châu Á và "chuẩn chỉnh" cho nhiều kiểu makeup khác nhau.

Rước về cả BST son thỏi cao cấp Love M.O.I này thì mỗi ngày bạn đều sẽ có một màu son làm nên vẻ ngoài tự tin, bắt đầu ngày mới ngọt ngào và tràn đầy năng lượng tích cực. Đó cũng là thông điệp mà BST son thỏi Love M.O.I và Hà Hồ mong muốn truyền tải, nhắn gửi đến các cô gái rằng hãy trở thành phiên bản tốt nhất, sở hữu những thỏi son tuyệt nhất và luôn tìm được cảm hứng làm đẹp cho chính mình.

Ví Croissant được tặng kèm khi mua set 3 thỏi son cao cấp Love M.O.I phiên bản giới hạn từ thương hiệu M.O.I Cosmetics.

Đặt hàng trước set 6 thỏi son cao cấp Love M.O.I phiên bản giới hạn sẽ được tặng kèm túi Croissant thời trang.

Điều quan trọng cuối cùng chính là khi đặt mua hàng hộp 6 thỏi son trị giá 2.274.000 VNĐ/set, bạn sẽ được tặng 1 túi xách Croissant 999.000 VNĐ cực kì thời trang và khi mua set 3 thỏi son trị giá 1.137.000 VNĐ/set sẽ được tặng 1 ví Croissant cầm tay 599.000 VNĐ. Quà tặng này đều được làm bằng da và thiết kế rất trendy, bắt mắt với số lượng có hạn nên muốn sở hữu combo "son + túi" thì chỉ còn cách là nhanh chóng order liền tay nha.

M.O.I Cosmetics là thương hiệu mỹ phẩm trang điểm chuyên nghiệp tiên phong tại Việt Nam tạo được niềm tin cho khách hàng kể từ 2018 bằng loạt sản phẩm chất lượng, uy tín, giá phải chăng dành riêng cho người Việt. Song, thương hiệu cũng có những chiến dịch thành công thúc đẩy thị trường mỹ phẩm nội địa, cũng như khuếch trương hình ảnh mỹ phẩm Việt ra thế giới. Hãy đồng hành cùng M.O.I Cosmetics và Hồ Ngọc Hà trong việc lan toả tình yêu với mỹ phẩm Việt và đừng quên săn nhanh các món makeup xịn xò của M.O.I tạị website www.moicosmetics.vn nhé!

CÔNG TY TNHH M.O.I COSMETICS - Phòng 9.1, tầng 9, tòa nhà Ree Tower, 9 Đoàn Văn Bơ, phường 13, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh