Hà Hồ là sao nữ đầu tiên trở thành "Friend Of House" của Gucci tại Việt Nam!

2023 quả thực là một năm hoạt động đầy năng suất và hiệu quả của Hà Hồ. Bên cạnh việc toả sáng tại hàng loạt sự kiện thời trang của các thương hiệu danh tiếng hay ghi dấu ấn trong chương trình truyền hình thực tế hot nhất hiện nay - The New Mentor thì mới đây, cô còn chính thức trở thành "Friend Of House" (tạm dịch: Bạn thân thương hiệu) của Gucci Việt Nam.

Ngày 21/9, Gucci Việt Nam chính thức công bố Hà Hồ là "Friend Of House" (Bạn thân thương hiệu)

Tính tới thời điểm hiện tại, Hà Hồ là ngôi sao thứ 2 sau Sơn Tùng M-TP và là nữ nghệ sĩ đầu tiên tại Việt Nam nhận được đãi ngộ đẳng cấp này của thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới. Trong nhiều năm trở lại đây, cô luôn là tâm điểm trong các sự kiện lớn của Gucci, đặc biệt là triển lãm Gucci High-End diễn ra vào cuối tháng 6 năm nay hay Cine Gucci diễn ra tháng 4/2022.

Không chỉ vậy, Hà Hồ cũng luôn là cái tên được Gucci "chọn mặt gửi vàng" trong các chiến dịch quảng bá tại Việt Nam. Các bộ photoshoot của cô đều được giới mộ điệu thời trang đánh giá cao, thể hiện được tinh thần của nhà mốt. Gương mặt, thần thái, vóc dáng hay khả năng posing của "nữ hoàng giải trí" quả thực đều rất hợp với các kiến tạo của Gucci. Với việc có thêm "dan phận" mới, dự là trong tương lai, Hà Hồ sẽ còn toả sáng hơn nữa cùng các dự án của thương hiệu nước Ý.