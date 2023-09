Nhìn lại The Face Việt 2016 mới thấy, những outfit của Hà Hồ từng chặt chém cỡ nào

Mỗi tập The New Mentor được phát sóng, phong cách thời trang của 4 vị HLV Hà Hồ - Thanh Hằng - Lan Khuê - Hương Giang lại như một cuộc đua bùng nổ. Đặc biệt là Hà Hồ, từ những tập đầu tiên, chị đại đã chứng tỏ đẳng cấp thời trang bằng những bộ cánh bạc tỷ, không khoe dáng táo bạo nhưng vẫn thiêu đốt mỗi shoot hình.

Ngắm những outfit của Hà Hồ tại The New Mentor công chúng lại muốn ngược dòng về quá khứ nhớ lại những set đồ chặt chém ác liệt của chị đại tại The Face Việt Nam 2016. Đúng là nhìn lại The Face Việt mùa đầu tiên mới thấy style của HLV Hà Hồ tại show thực tế đã từng đỉnh cỡ nào.

Ngay tập đầu tiên của The Face Việt 2016, HLV Hà Hồ đã diện nguyên một cây Gucci trị giá tới hơn 100 triệu. Outfit màu đỏ với điểm nhấn thắt nơ đặc trưng của thương hiệu tạo nên hình ảnh một vị HLV vừa quyền lực, đanh thép vừa mềm mại, nhẹ nhàng chỉ dạy cho các thí sinh.



Chỉ riêng chiếc áo bomber jacket của Gucci mà Hà Hồ diện trong tập đầu The Face Việt đã có giá hơn 100 triệu đồng.

Bên cạnh sự hướng dẫn tận tình về chuyên môn, dẫn dắt các thí sinh chuyên nghiệp, Hồ Ngọc Hà khi có mặt tại The Face Việt 2016 trước còn gây ấn tượng bởi những màn lên đồ "chặt chém". Theo đó, những thiết kế cô yêu thích đều đến từ những thương hiệu thời trang đình đám thế giới như Moschino, Gucci, Louis Vuitton...



Một trong những bộ cánh chặt chém ác liệt nhất của Hà Hồ chính là màn biến khăn Louis Vuitton thành một bộ đầm lệch vai sexy tột cùng. Qua bàn tay của NTK Lý Quí Khánh, hai chiếc khăn choàng trị giá 740 USD/ chiếc đã biến thành bộ đầm cùng khăn turban độc nhất vô nhị.



Điểm nhấn trong phong cách của Hà Hồ không chỉ nằm ở những món đồ hiệu xa xỉ mà còn là những màn biến hình với mái tóc độc lạ, mà dường như chỉ có Hà Hồ mới cân được.

HLV The Face Việt mùa đầu tiên không gói gọn phong cách trong những kiểu dáng nhất định, cô cân tất cả mọi style và biến nó thành những outfit mang dấu ấn cá nhân của riêng chị đại. Công chúng từng choáng với màn biến khăn thành áo, và rồi lại ná thở trước những set đồ ôm sát mặc như không nhưng lại cao sang tinh tế vô cùng của Hà Hồ.

Ấn tượng nhất là màn chinh phục các kiểu họa tiết khó nhằn của các nhà mốt lừng danh. Ngồi ghế nóng The Face, Hà Hồ đã đầu tư không nhỏ cho tủ đồ của mình. Nhờ sự hỗ trợ của stylist Kelbin Lei, "nữ hoàng giải trí" xuất hiện với hình ảnh sành điệu, thời thượng hơn. Cô liên tục cập nhật những thiết kế mới nhất từ các thương hiệu danh tiếng, biến hóa phong cách linh hoạt phù hợp theo từng concept, từ nữ tính, mềm mại cho tới mạnh mẽ, góc cạnh.

Cộng thêm thần thái đỉnh cao, hình ảnh của Hà Hồ nhận về cả ngàn lời choáng ngợp khi ngồi ghế nóng. Đương nhiên Phạm Hương và Lan Khuê cũng mang lại màu sắc riêng cho The Face Việt 2016 nhưng riêng Hà Hồ, chị đại mang đến tinh thần thời trang trẻ trung, sành điệu và không hề "ngán" bất kỳ thiết kế kén dáng nào.

Ngay cả đến những set đồ "all-black", Hà Hồ cũng mang đến một màu sắc khác biệt. Những mẫu thiết kế mới nhất ở thời điểm đó (BST năm 2016) từ các nhà mốt Versace, Chanel... đều được khoác lên người Hà Hồ.

Với gu thẩm mỹ cao cùng sự nhạy bén đón đầu xu thế mới, Hà Hồ trở thành một trong những biểu tượng đình đám nhất làng thời trang Việt hiện tại.