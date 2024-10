Hà Anh Tuấn lộ bụng to trên sân khấu và pha ứng xử 10 điểm duyên dáng!

Hà Anh Tuấn là khách mời đặc biệt trong concert Bảo Tàng Của Nuối Tiếc của Vũ. tại TP.HCM vào tối 12/10. Trên sân khấu, ngoài giọng hát nội lực trầm ấm, Hà Anh Tuấn còn gây ấn tượng với lối ứng xử duyên dáng, hài hước khiến khán giả không thể nào chê.

Cụ thể, nam ca sĩ 8X có màn lột xác về phong cách khi tham gia concert của đàn em. Không còn là Hà Anh Tuấn lịch lãm với suit như mọi khi, lần này giọng ca Tháng 4 Là Lời Nói Dối Của Em chọn mặc set đồ đầy trẻ trung với áo ôm sát, khoác sơ mi và mặc quần jeans ống thụng. Trang phục này khiến Hà Anh Tuấn vô tình lộ bụng to trước đông đảo khán giả. Sau khi hoàn thành 2 ca khúc, Hà Anh Tuấn đã ngại ngùng quay vào trong cài lại áo ngoài để che bụng. Nhưng đến lúc quay lại sân khấu, anh đã bị khán giả yêu cầu cởi nút áo ra. Do không thể từ chối, Hà Anh Tuấn đành bất lực đáp ứng người hâm mộ, đồng thời tự dìm mình: "Bụng to đành chịu thôi". Màn dẫn chuyện và ứng xử hóm hỉnh của Hà Anh Tuấn nhận được nhiều sự ủng hộ và tráng pháo tay của khán giả. Nếu Vũ. là một cá tính trầm lắng, tập trung vào âm nhạc thì sự xuất hiện của Hà Anh Tuấn mang lại nhiều màu sắc thú vị thêm cho chương trình.

Khán giả reo hò khi Hà Anh Tuấn xuất hiện cùng Vũ. trong concert

Hà Anh Tuấn muốn che bụng to của mình nhưng khán giả không đồng ý. Cuối cùng, nam ca sĩ đành phải chiều lòng số đông

Tại concert của Vũ., tình trạng sức khỏe của Hà Anh Tuấn cũng nhận được sự quan tâm của nhiều người. Anh được đánh giá khỏe khoắn, năng lượng hơn. Vài tháng trước, Hà Anh Tuấn nhiều lần khiến khán giả lo lắng vì lộ dấu hiệu sức khỏe không tốt. Giữa tháng 8, nam ca sĩ mệt mỏi, lảo đảo và phải ngồi xuống sân khấu để nghỉ ngơi tạm thời trong 1 sự kiện âm nhạc. Sau đêm diễn, Hà Anh Tuấn chia sẻ anh đã bị tuột huyết áp, "5 phút đầu chắc huyết áp còn bằng 0. Trải nghiệm ấy thật kì lạ, khi tất cả đen mờ và chầm chậm đi...". Dù vậy, anh vẫn tự nhủ không được bỏ cuộc, phải cố gắng hát tiếp.

Trước đó, vào tháng 6, nam ca sĩ cũng xuất hiện các triệu chứng tương tự trong lúc trình diễn ở Ninh Bình. Anh phải ngồi xuống một lúc lâu mới có thể lấy lại sức để tiếp tục hát phục vụ hàng nghìn khán giả. Ngay sau đó, Hà Anh Tuấn cho biết anh bị hạ huyết áp, xây xẩm mặt mày, choáng váng và suýt ngất xỉu trên sân khấu.

Những tháng gần đầy, Hà Anh Tuấn liên tiếp đối diện với tình trạng sức khỏe đáng lo ngại

Anh thường xuyên bị tụt huyết áp, choáng váng, ngồi bần thần ngay trên sân khấu

Hà Anh Tuấn được mệnh danh là "hoàng tử tình ca", còn Vũ. được gọi với danh xưng "hoàng tử Indie Việt". Trước khi tham gia concert của Vũ., Hà Anh Tuấn và đàn em đã có sự kết hợp trong sản phẩm Dành Hết Xuân Thì Để Chờ Nhau. MV đánh dấu sự hợp tác chung của 2 giọng ca trầm ấm và đầy nội lực này đã được phát hành vào tháng 3 năm nay. Hồi tháng 6, Vũ. là nhân vật khách mời số 2 của đêm nhạc Live concert Sketch a Rose (Phác họa một bông hồng) của Hà Anh Tuấn diễn ra ở Singapore.