Hà Anh Tuấn giảm 40kg trong vòng 3 tháng bằng cách nào?

Là một trong những nam ca sĩ hàng đầu của làng nhạc Việt, Hà Anh Tuấn được khán giả yêu thích không chỉ bởi giọng hát mà còn ở vẻ ngoài điển trai, lịch lãm.

Để có vóc dáng cân đối như hiện tại, nam ca sĩ Hà Anh Tuấn từng trải qua giai đoạn giảm cân khốc liệt từ 110kg xuống còn 70kg chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi. Màn ''lột xác'' của Hà Anh Tuấn khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ quyết tâm của nam ca sĩ.

Để có vóc dáng chuẩn như hiện tại, Hà Anh Tuấn từng phải trải qua giai đoạn giảm 40kg trong vòng 3 tháng

Hà Anh Tuấn cũng không ngần ngại chia sẻ bí quyết giảm cân thần tốc của bản thân. Nam ca sĩ cho biết anh “không có bí mật nào cả ngoài quyết tâm cao độ. Quyết tâm của tôi thể hiện cụ thể bằng hai cách: chạy bộ và một chế độ ăn uống hợp lý”.

Chế độ ăn uống hợp lý

Giọng ca Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em cho biết trong 3 tháng giảm cân, thực đơn của anh chỉ có: sáng 100g bánh mì đen, trưa một ly nước trái cây và tối một đĩa salad. Nam ca sĩ từng tiết lộ: "Lúc ấy thức ăn chính của tôi là cà rốt, tôi cứ nhai nuốt cho đến no. Các bữa ăn khác tôi luôn điều độ và giảm những loại thức ăn có thể gây béo" .

Hà Anh Tuấn cho biết anh tuyệt đối không ăn thịt heo vì dù là thịt nạc thì cũng chứa rất nhiều mỡ và cholesterol. Cá ngừ, thịt bò, ức gà là những món mà anh lựa chọn bổ sung vào thời điểm đó.

Ít ai nhận ra đây là nam ca sĩ Hà Anh Tuấn ở thời điểm nặng 110kg

Bên cạnh đó, Hà Anh Tuấn cũng cho biết việc tính toán calo trong từng món ăn. Mỗi ngày anh chỉ cho cơ thể hấp thụ tối đa khoảng 2000 calo. Trước khi bắt tay vào công cuộc giảm cân, nam ca sĩ tìm hiểu hết tất cả các phương cháp chế độ và cách tính dinh dưỡng cho mình.

"Không một chương trình truyền hình hay bài báo nào giáo dục về dinh dưỡng mà tôi bỏ sót. Gọi tôi là một cuốn từ điển sống về dinh dưỡng cũng phải thôi, vì tôi thuộc làu làu bảng năng lượng và lượng mỡ của các loại thực phẩm" - Hà Anh Tuấn từng chia sẻ.

Chạy bộ

Ngoài chế độ ăn uống khắt khe, Hà Anh Tuấn cũng áp dụng phương pháp tập luyện là chạy bộ. Nam ca sĩ tiết lộ anh có sở thích đi bộ trong rừng lúc đang du học ở Đức. "Ban đầu chỉ là đi, nhưng sau lại nghĩ 'sao ta không chạy'. Thế rồi lúc đầu chạy 1 km, sau đó nâng dần lên 2 km, rồi 5, rồi 10 km. Chỉ sau một tháng rưỡi, tôi đã thấy mình giảm được hàng chục ký. Và cứ thế tiếp tục cho đến khi mình còn khoảng 70 cân thì ngưng".

Hà Anh Tuấn cho biết sau khi đạt mốc cân nặng 70kg, anh không tập nặng nữa mà chủ yếu tập trung vào chế độ ăn ngủ. Cũng có những lúc chớm lên cân trở lại do lơ là trong sinh hoạt, tuy nhiên anh đã kịp chấn chỉnh chế độ ăn uống và ngủ nghỉ nên đâu lại vào đấy.

Ngoài chế độ ăn uống khắt khe, Hà Anh Tuấn cũng áp dụng phương pháp tập luyện là chạy bộ

"Theo tôi, bí quyết thành công của việc giảm cân không phải do chạy hay ăn, mà do ý chí của mọi người. Nhiều người không tin tôi có thể gầy đi, nhưng với ý chí, quyết tâm của mình, tôi đã làm được điều đó. Lúc đầu sụt cân nhanh quá, đôi lúc tôi cũng bị choáng do tụt huyết áp. Tuy nhiên sau đó tôi chạy ít lại và cân chỉnh khẩu phần ăn nên lấy lại cân bằng" , Hà Anh Tuấn từng chia sẻ.

Nam ca sĩ cũng cho rằng giảm cân hay bất cứ việc gì khác trong cuộc sống, nếu muốn đạt được kết quả, phải có ý thức và quyết tâm: "Đây là 'liều thuốc' hữu hiệu quyết định sự thành công vì nếu đăng ký học thể dục hay học cách ăn kiêng mà không quyết tâm thì cũng bằng không".