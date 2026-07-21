Cùng là khoản tiền gửi 120 triệu nhưng gửi 1 lần, với gửi đều 10 triệu hàng tháng liệu có khác nhau?

Nhắc đến việc gửi tiết kiệm, đây là 2 hình thức phổ biến: Mỗi tháng nhận lương, trích ra một khoản cố định rồi gửi tiết kiệm, hoặc cứ để tiền đó, được hòm hòm 1 khoản thì tạo 1 sổ tiết kiệm.

Nếu chỉ nhìn con số, hai cách này dường như không khác biệt, tuy nhiên thực tế không đơn giản như vậy.

Gửi tiền sớm giúp tận dụng sức mạnh của lãi kép

Giả sử một người có thể dành ra 10 triệu đồng mỗi tháng và gửi tiết kiệm ngay khi nhận lương. Sau 12 tháng, tổng số tiền gốc tích lũy là 120 triệu đồng.

Trong khi đó, nếu người này giữ tiền trong tài khoản thanh toán hoặc để tiền mặt trong 11 tháng đầu năm rồi đến cuối năm mới gửi một lần, phần lớn khoản tiền sẽ không tạo ra nhiều lợi nhuận trong khoảng thời gian chờ đợi.

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Ví dụ, với mức lãi suất tiết kiệm 6%/năm, khoản 10 triệu đồng gửi ngay từ đầu năm có thể sinh lãi gần đủ 12 tháng. Nhưng khoản 10 triệu đồng dành cho tháng cuối cùng gần như chỉ mới bắt đầu tham gia vào quá trình sinh lời.

Nếu chia nhỏ dòng tiền theo tháng, mỗi khoản tiền được gửi sớm hơn sẽ có thời gian sinh lời lâu hơn. Điều này khiến tổng tiền lãi nhận được cao hơn.

Gửi tiết kiệm đều đặn hàng tháng giúp hình thành thói quen tài chính ổn định

Với nhiều người, rào cản lớn nhất của việc gửi tiết kiệm là duy trì sự kỷ luật: Gửi đều hàng tháng và đã gửi rồi thì không rút trước hạn.

Khi đặt mục tiêu gom tiền rồi cuối năm gửi 1 thể, một số người có xu hướng trì hoãn: Tháng này chi tiêu nhiều hơn một chút, tháng sau phát sinh thêm một khoản mua sắm, rồi nghĩ rằng có thể bù lại vào những tháng tiếp theo. Kết quả là khoản tiền dự định tiết kiệm dễ bị hòa vào các khoản chi tiêu thường ngày.

Ngược lại, việc tự động chuyển 10 triệu đồng sang tài khoản tiết kiệm ngay sau khi nhận lương tạo ra một cơ chế giống như "trả tiền cho chính mình trước". Người gửi không cần chờ đến cuối tháng xem còn dư bao nhiêu tiền mới tiết kiệm, mà coi khoản tiết kiệm như một chi phí cố định.

Khi nào thì việc gửi tiết kiệm theo tháng là không tối ưu?

Dù gửi tiết kiệm đều đặn mỗi tháng có lợi thế là giúp tiền bắt đầu sinh lời sớm hơn, phương án này không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả cao nhất.

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Trường hợp dễ thấy nhất là khi một người đã có sẵn một khoản tiền lớn nhưng vẫn chia nhỏ để gửi dần từng tháng. Ví dụ, thay vì gửi ngay 120 triệu đồng đang có trong tay, người này lại chia thành 10 triệu đồng/tháng trong vòng 12 tháng. Khi đó, 110 triệu đồng còn lại sẽ phải chờ đến những tháng tiếp theo mới được đưa vào ngân hàng và sinh lãi.

Một yếu tố khác cần cân nhắc là sự thuận tiện trong quản lý. Với những người đã có khoản tiền nhàn rỗi và không cần sử dụng trong thời gian dài, gửi một lần giúp đơn giản hóa việc theo dõi sổ tiết kiệm, thay vì có nhiều khoản tiền gửi với các thời điểm đáo hạn khác nhau.

Tuy nhiên, với phần lớn người đi làm có thu nhập cố định hàng tháng, việc gửi tiết kiệm theo tháng vẫn là cách phù hợp để tạo thói quen tích lũy. Điểm quan trọng là cần xác định rõ: Khoản tiền đang có là tiền chưa cần dùng trong tương lai gần, hay là khoản tiền vẫn đang chờ "nếu có việc đột xuất thì dùng".

Nói cách khác, nếu đã có sẵn tiền nhàn rỗi, để tiền chờ được chia nhỏ gửi dần có thể làm mất đi cơ hội sinh lời. Nhưng nếu tiền được tạo ra từ thu nhập hàng tháng, gửi đều đặn lại là cách giúp mỗi khoản tiền bắt đầu làm việc ngay khi có thể.