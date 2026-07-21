Sổ tiết kiệm đến ngày đáo hạn, nên làm gì đầu tiên?

Khi sổ tiết kiệm đến ngày đáo hạn, nhiều người thường rút tiền ngay hoặc để ngân hàng tự động tái tục. Nhưng trước khi quyết định, bạn nên kiểm tra xem khoản tiền này có cần dùng cho kế hoạch nào khác không.

Đây là thời điểm phù hợp để nhìn lại mục tiêu tài chính của mình trước khi chọn rút tiền hay tái tục.

Bước 1: Nghĩ xem khoản tiền này còn dùng để làm gì

Trước khi quyết định rút hay gửi tiếp, bạn hãy tự hỏi: Mình gửi khoản tiền này để làm gì? Nếu bạn đã có kế hoạch dùng tiền để mua nhà, mua xe, đóng học phí hoặc chi cho một việc quan trọng nào đó, thì rút tiền ra có thể là lựa chọn hợp lý.

Còn nếu bạn chưa cần dùng đến số tiền này ngay và mục tiêu ban đầu vẫn chưa thay đổi, thì bạn có thể cân nhắc gửi tiếp để tiền tiếp tục sinh lời.

Bước 2: Xem lại kỳ hạn có còn hợp không

Đừng vội giữ nguyên kỳ hạn cũ chỉ vì trước đây bạn đã chọn như vậy. Ví dụ, lúc đầu bạn định gửi 12 tháng. Nhưng bây giờ kế hoạch đã đổi, và chỉ vài tháng nữa bạn sẽ cần dùng tiền. Khi đó, chọn lại kỳ hạn phù hợp hơn sẽ giúp bạn chủ động hơn, đỡ bị động khi cần tiền.

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Bước 3: Nhìn lại các sổ tiết kiệm khác nếu bạn có nhiều sổ

Nếu bạn đang có nhiều sổ tiết kiệm, thì ngày đáo hạn của một sổ cũng là lúc tốt để xem lại toàn bộ. Bạn có thể tự kiểm tra:

- Mỗi sổ đang để dành cho việc gì?

- Có sổ nào đã xong mục đích ban đầu chưa?

- Có nên gộp lại hoặc chia nhỏ ra để dễ quản lý hơn không?

Việc xem lại định kỳ như vậy sẽ giúp bạn không bị quên mất mình đang để tiền cho mục tiêu nào.

Bước 4: Đừng để tái tục thành thói quen

Tái tục là một lựa chọn tốt, nhưng không nên là lựa chọn mặc định. Mỗi lần sổ tiết kiệm đáo hạn là một dịp để bạn xem lại kế hoạch tài chính của mình: có cần dùng tiền không, có nên đổi kỳ hạn không, hay có nên chuyển sang cách giữ tiền khác không. Chỉ cần dành vài phút suy nghĩ, bạn có thể chọn cách phù hợp hơn.

Nói ngắn gọn, việc đầu tiên nên làm khi sổ tiết kiệm đáo hạn không phải là rút tiền hay tái tục ngay, mà là xem lại khoản tiền này còn phục vụ mục tiêu gì. Khi đã rõ điều đó, bạn sẽ dễ quyết định bước tiếp theo hơn.

Trước khi quyết định rút tiền hay gửi tiếp, bạn hãy thử kiểm tra nhanh những điều này:

- Khoản tiền này còn đúng với mục tiêu ban đầu không.

- Sắp tới bạn có cần dùng đến số tiền này không.

- Kỳ hạn mới có hợp với kế hoạch hiện tại không.

- Nếu có nhiều sổ tiết kiệm, hãy xem lại từng sổ để biết mỗi khoản tiền đang dành cho việc gì.

Đừng tái tục chỉ vì quen tay, hãy chọn cách phù hợp với tình hình hiện tại của bạn.