Ông Phan Quốc Công, Tổng giám đốc PNJ, cho biết trong họp báo trưa 21/7 rằng, trong giai đoạn cao điểm từ ngày 3/7-17/7 vừa qua, tổng doanh số PNJ mua lại sản phẩm từ khách hàng lớn gấp 5 lần doanh số bán ra.

Phần lớn các sản phẩm khách hàng mang đến bán là kim cương, khiến doanh nghiệp chịu áp lực đáng kể về dòng tiền trong ngắn hạn.

Theo ông Công, kim cương là mặt hàng có giá trị cao nên việc thu mua đòi hỏi lượng tiền mặt lớn. Sau khi mua lại, PNJ cần thời gian để kiểm định, phân loại trước khi đưa vào tái sản xuất hoặc chế tác thành sản phẩm mới.

Một mặt hàng nữ trang của PNJ (Ảnh: PNJ)

Về chính sách thu đổi, đại diện PNJ cho biết doanh nghiệp đang áp dụng theo thông lệ chung của ngành trang sức kim cương, tức thu đổi dựa trên giá ghi trên hóa đơn. Vì vậy, giá trị thu đổi của khách hàng sẽ không thay đổi dù thực hiện ở thời điểm hiện tại hay sau này.

Bên cạnh đó, PNJ khuyến khích khách hàng đổi sang các sản phẩm khác của doanh nghiệp thay vì nhận tiền mặt. Giá trị mặt hàng quy đổi là ngang hàng, hoặc có thể cao hơn giá trị sản phẩm khách mang đi đổi, tùy chương trình khuyến mại. Theo doanh nghiệp, cách làm này vừa giúp khách hàng hưởng thêm các chương trình ưu đãi, khuyến mãi, vừa góp phần giảm áp lực dòng tiền.

Lượng sản phẩm thu mua tăng mạnh cũng khiến thời gian kiểm định kéo dài. Nếu trước đây quy trình này chỉ mất vài ngày, hiện bộ phận kiểm định của PNJ cần khoảng một tháng để xử lý do lượng sản phẩm dồn về lớn.

Dù vậy, ông Phan Quốc Công khẳng định hoạt động sản xuất của nhà máy không bị ảnh hưởng đáng kể. Theo ông, năng suất của nhà máy được tính theo số lượng sản phẩm hoàn thiện và chủ yếu tập trung chế tác phần khung trang sức như nhẫn vàng, trong khi kim cương chỉ là chi tiết gắn lên sản phẩm. Đồng thời, các dòng trang sức hướng đến khách hàng trẻ ở phân khúc 5-7 triệu đồng, như ECZ hay nhẫn trơn, vẫn duy trì tăng trưởng tích cực. Chiến lược mở rộng sang phân khúc khách hàng trẻ trong những năm gần đây cũng giúp dây chuyền sản xuất của PNJ vận hành ổn định.

Theo báo cáo tài chính của PNJ, tính đến cuối quý 1/2026, công ty nắm giữ hơn 4.500 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn (dưới 3 tháng), tăng gần 2.000 tỷ đồng so với cuối năm 2025. PNJ luôn duy trì tính thanh khoản và tình trạng không vay nợ dài hạn suốt nhiều năm liền. Công ty chỉ vay nợ ngắn hạn để phục vụ sản xuất kinh doanh theo các mùa vụ trong năm.