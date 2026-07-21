Cập nhật tỷ giá JPY/VND mới nhất, 1 Yên Nhật hôm nay 21/7/2026 bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?

Yên (ký hiệu: ¥, mã tiền tệ quốc tế: JPY) là đồng tiền chính thức được sử dụng tại Nhật Bản. Đồng Yên cũng nằm trong nhóm các đồng tiền có khối lượng giao dịch lớn trên thị trường tài chính thế giới.

Đồng Yên được đưa vào lưu hành ngày 27/6/1871. Hiện nay, đồng Yên phát hành dưới hai hình thức là tiền giấy và tiền xu. Trong đó, tiền giấy gồm các mệnh giá 1.000 yên, 2.000 yên, 5.000 yên và 10.000 yên. Tiền xu được phát hành với các mệnh giá 1 yên, 5 yên, 10 yên, 50 yên, 100 yên và 500 yên.

Đồng Yên gồm tiền giấy và tiền xu. (Ảnh: Depositphotos)

1 Yên Nhật hôm nay 21/7/2026 bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?

Cập nhật lúc 11h ngày 21/7/2026, tỷ giá Yên Nhật niêm yết tại Vietcombank ở mức 156,19 VND/JPY (mua tiền mặt), 157,77 VND/JPY (mua chuyển khoản) và 166,97 VND/JPY (bán).

Quy đổi đồng Yên sang tiền Việt theo tỷ giá tại Vietcombank ngày 21/7/2026:

1 JPY = 156,19 VND (mua tiền mặt)

1 JPY = 157,77 VND (mua chuyển khoản)

1 JPY = 166,97 VND (bán)

Cùng thời điểm, tỷ giá Yên Nhật niêm yết tại Agribank giao dịch ở mức 157,78 VND/JPY (mua tiền mặt), 158,41 VND/JPY (mua chuyển khoản) và 166,31 VND/JPY (bán).

Quy đổi đồng Yên sang tiền Việt theo tỷ giá tại Agribank ngày 21/7/2026:

1 JPY = 157,78 VND (mua tiền mặt)

1 JPY = 158,41 VND (mua chuyển khoản)

1 JPY = 166,31 VND (bán)

Tuy nhiên, tỷ giá Yên Nhật có thể thay đổi do mỗi ngân hàng niêm yết một mức giá khác nhau và ở từng thời điểm khác nhau.

Bảng tỷ giá JPY/VND hôm nay

Dưới đây là bảng tỷ giá JPY/VND tại một số ngân hàng trong nước, cập nhật đến 11h ngày 21/7/2026 (đơn vị: đồng)

Ngân hàng Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản Vietcombank 156,19 157,77 166,97 - BIDV 157,42 157,7 167,2 - SHB 156,95 157,95 166,45 - Agribank 157,78 158,41 166,31 - HDBank 159,05 159,35 165,44 165,44 ACB 158,59 159,38 166,02 166,02 HSBC 157,88 158,69 165,16 165,16 VPBank 157,32 158,32 166,55 166,05 LPBank 156,83 158,83 168,97 166,97 MSB 157,87 157,87 166,59 166,59 MB 156,82 157,17 166,8 166,8 Nam Á Bank 156,21 159,21 164,43 - Techcombank 155,26 159,41 167,65 165,51 TPBank 156,17 157,82 167,61 166,92 Sacombank 158,46 158,96 169,47 165,97 PVcomBank 156,14 157,72 167,02 - Bắc Á Bank - 159,5 165,0 -

Thông tin mang tính tham khảo, tỷ giá JPY/VND tại một số ngân hàng có thể thay đổi trong ngày.