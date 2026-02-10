Google vay nợ đến 100 năm: Lần đầu tiên kể từ năm 1996, một BigTech với 126 tỷ USD tiền mặt vẫn đi vay xuyên thế kỷ

Tờ Financial Times (FT) cho hay trong một động thái làm rúng động thị trường nợ toàn cầu, Alphabet (công ty mẹ của Google) vừa chính thức gia nhập câu lạc bộ những tổ chức hiếm hoi dám phát hành trái phiếu kỳ hạn lên tới 100 năm.

Đây là một phần trong kế hoạch huy động vốn quy mô lớn nhằm đổ tiền vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), một cuộc đua mà ở đó, các ông lớn Big Tech dường như đang sẵn sàng tiêu tiền "không cần nhìn giá".

Trái phiếu thế kỷ

Việc phát hành trái phiếu kỳ hạn 100 năm, hay còn gọi là "century bond", là một điều cực kỳ hiếm thấy, đặc biệt là với một công ty công nghệ vốn thường ưu tiên tính linh hoạt và dòng đời sản phẩm ngắn.

Theo các nguồn tin thân cận từ FT, khoản vay bằng đồng bảng Anh (GBP) này dự kiến sẽ đi kèm với đợt chào bán trái phiếu trị giá 15 tỷ USD tại Mỹ và các khoản vay bổ sung bằng đồng Franc Thụy Sĩ.

Lịch sử thị trường nợ ghi nhận rất ít cái tên dám chạm tới mốc 100 năm. Thông thường, đây là sân chơi của các chính phủ như Áo, Argentina hoặc các tổ chức học thuật danh tiếng như Đại học Oxford và Wellcome Trust.

Trong giới công nghệ, lần cuối cùng một doanh nghiệp lớn làm điều này là IBM vào tận năm 1996. Việc Alphabet tự tin vay nợ cho tới tận thế kỷ 22 cho thấy một thông điệp rõ ràng: Google tin rằng họ sẽ vẫn thống trị thế giới sau 100 năm nữa.

Tuy nhiên câu hỏi đặt ra là tại sao một công ty đang sở hữu lượng tiền mặt khổng lồ lên tới 126,8 tỷ USD như Alphabet lại phải đi vay nợ ráo riết? Câu trả lời nằm ở "cỗ máy ngốn tiền" mang tên AI.

Dự kiến trong năm nay, các công ty Big Tech và nhà cung cấp sẽ đổ khoảng 700 tỷ USD vào hạ tầng AI. Riêng Alphabet đã công bố kế hoạch chi tiêu vốn (capex) lên tới 185 tỷ USD trong năm nay, gấp đôi so với năm ngoái, để thúc đẩy trợ lý AI Gemini và hệ thống trung tâm dữ liệu toàn cầu.

Mặc dù doanh thu năm qua của Alphabet lần đầu vượt mốc 400 tỷ USD, vượt xa kỳ vọng của các nhà đầu tư, nhưng việc duy trì đà tăng trưởng này đòi hỏi một nguồn vốn rẻ và ổn định. Việc phát hành trái phiếu ở nhiều loại tiền tệ khác nhau và kéo dài kỳ hạn giúp Alphabet tận dụng được mức lãi suất ưu đãi trước khi thị trường có những biến động mới, đồng thời giảm bớt áp lực lên dòng tiền hoạt động trực tiếp.

Alphabet không đơn độc trong cuộc chơi này. Chỉ mới tuần trước, Oracle đã huy động thành công 25 tỷ USD từ thị trường trái phiếu với lượng đặt mua kỷ lục lên tới 125 tỷ USD. Những cái tên như Amazon hay Meta cũng đều đang điều chỉnh kế hoạch chi tiêu vốn lên mức cao chưa từng có.

Khoản nợ dài hạn của Alphabet đã nhảy vọt lên 46,5 tỷ USD vào năm 2025, tăng gấp hơn 4 lần so với năm trước đó. Dù tỷ lệ đòn bẩy vẫn ở mức an toàn nhờ lượng tiền mặt dự trữ dồi dào, nhưng các chuyên gia tài chính bắt đầu đặt câu hỏi về khả năng các Big Tech có thể tự tài trợ cho cuộc chi tiêu "vô tiền khoáng hậu" này chỉ bằng dòng tiền tự có hay không.

Theo FT, trái phiếu kỳ hạn 40 năm bằng đồng USD của Alphabet dự kiến sẽ có lợi suất cao hơn khoảng 1,2 điểm phần trăm so với trái phiếu Kho bạc Mỹ. Các ngân hàng lớn như Bank of America, Goldman Sachs và JPMorgan đang đóng vai trò là bên bảo lãnh cho đợt phát hành đa ngoại tệ này.

Động thái của Alphabet cho thấy một chương mới trong tài chính doanh nghiệp: Các công ty công nghệ giờ đây không còn hoạt động như những startup tăng trưởng nóng, mà đang chuyển mình thành những định chế tài chính khổng lồ, sử dụng các công cụ nợ phức tạp để đặt cược vào tương lai của nhân loại trong 100 năm tới.

*Nguồn: FT, Fortune, BI