4 lý do V-App là “siêu ứng dụng” định hình lại trải nghiệm số của người Việt

"Vũ trụ" Vingroup thu nhỏ trong lòng bàn tay

Trong kỷ nguyên số, người dùng có xu hướng bị ngợp bởi hàng chục ứng dụng riêng lẻ cho từng nhu cầu: gọi xe, thanh toán, mua sắm... Hợp nhất toàn bộ dịch vụ trong hệ sinh thái Vingroup, V-App ra đời để chấm dứt sự phân mảnh đó.

Chỉ với một tài khoản đồng bộ, người dùng có thể quản lý bất động sản của Vinhomes và các tiện ích, đặt xe Xanh SM, thanh toán hóa đơn qua ví V-Smart Pay, đặt lịch khám Vinmec, đăng ký học Vinschool hay tận hưởng kỳ nghỉ tại Vinpearl.

Truy cập nhanh mọi tiện ích ngay trang chủ với thao tác được tối ưu theo thói quen tự nhiên: vuốt, chạm, đóng/mở nhanh

Sức mạnh của V-App nằm ở sự liên thông dữ liệu và quyền lợi. Người dùng không cần chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng; mọi thao tác từ mua sắm tại Vincom đến tích - tiêu điểm VPoint đều diễn ra mượt mà trong một luồng trải nghiệm. V-App đang từng bước trở thành ứng dụng "mặc định" trên màn hình chính, nơi mọi nhu cầu sống được đáp ứng chỉ bằng những cú vuốt, chạm tự nhiên nhất.

V-AI: Trợ lý ảo "đọc vị" nhu cầu siêu tốc

Linh hồn công nghệ của V-App chính là trợ lý ảo V-AI. Thay vì tìm kiếm thủ công trong "ma trận" tính năng, người dùng chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói hoặc văn bản, V-AI sẽ ngay lập tức điều hướng đến dịch vụ cần thiết.

Không chỉ phản hồi mệnh lệnh, V-AI còn chủ động học hỏi thói quen để đưa ra các gợi ý phù hợp. Ví dụ, vào giờ tan tầm, ứng dụng sẽ ưu tiên hiển thị gợi ý đặt xe hoặc lộ trình về nhà; vào cuối tuần sẽ gợi ý các điểm vui chơi VinWonders hay voucher ăn uống.

V-AI trên V-App cho phép hỏi nhanh mọi thông tin bằng chữ hoặc giọng nói, đồng thời gợi ý và dẫn thẳng đến tiện ích phù hợp chỉ trong một trải nghiệm liền mạch.

Không gian tri thức: Khi tin tức dẫn lối hành động

Vượt xa khuôn khổ của một ứng dụng tiện ích, V-App là "kho tàng kiến thức tổng, kết hợp mảng tin tức, kiến thức và V-AI", tích hợp không gian tin tức thông minh, biến việc cập nhật thông tin trở nên dễ dàng và tiện lợi.

Thuật toán của V-App đóng vai trò như một "trợ lý" lâu năm, thấu hiểu sâu sắc sở thích và mối quan tâm của người dùng để cá nhân hóa nội dung - từ kinh tế, xã hội đến sức khỏe, tiêu dùng. Mỗi bài viết được tích hợp công nghệ V-AI cho phép người dùng đặt câu hỏi, tra cứu sâu và mở rộng ngữ cảnh ngay trên trang đọc.

Cập nhật thông tin hàng ngày trên V-App với nguồn tin từ các trang báo uy tín, tích hợp V-AI hỗ trợ tra cứu và gợi ý tức thì.

Điểm "ăn tiền" của V-App là khả năng chuyển hóa thông tin thành hành động. Đọc tin về đợt nắng nóng, hệ thống gợi ý ngay dịch vụ đặt xe Xanh SM để tránh nóng hoặc mua sắm thiết bị làm mát tại Vincom; đọc tin về chính sách cư dân, ứng dụng dẫn thẳng đến mục quản lý Vinhomes. Tất cả tạo nên một mạch trải nghiệm khép kín, tiện lợi và tiết kiệm thời gian tối đa.

Giao diện "may đo" cho từng cá nhân

V-App tôn trọng sự khác biệt của mỗi người dùng thông qua khả năng tùy biến giao diện linh hoạt. Người dùng toàn quyền sắp xếp các tiện ích ưu tiên, đưa những tính năng thường dùng nhất ra màn hình chính để thao tác nhanh gọn.

Chọn kiểu trải nghiệm bạn thích: đọc tin tức hay hỏi đáp với trợ lý AI chỉ trong tích tắc

Cách tiếp cận này biến V-App từ một ứng dụng đại trà thành một không gian số mang đậm dấu ấn cá nhân, nơi công nghệ phải thích nghi để phục vụ con người, chứ không phải ngược lại.

Với sự hậu thuẫn từ nền tảng công nghệ lõi vững chắc và hệ sinh thái dịch vụ tỷ đô, V-App không chỉ là một tiện ích, mà là một lựa chọn sống thông minh, tối giản và hiệu quả cho người Việt hiện đại.