Google tiết lộ điều bất ngờ về cách người Việt dùng AI

Dữ liệu mới từ Google hé lộ một xu hướng nổi bật của người dùng Việt Nam khi khai thác AI trong cuộc sống hằng ngày.

Việt Nam đang nổi lên là thị trường có mức độ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào học tập cao nhất Đông Nam Á, theo báo cáo đầu tiên về tình hình sử dụng Gemini trong khu vực do Google công bố mới đây.

Số liệu từ Google cho thấy 17% tổng số câu lệnh (prompt) của người dùng Việt Nam trên Gemini liên quan đến học thuật, vượt đáng kể mức trung bình 11% của khu vực Đông Nam Á. Điều này đưa Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu về việc khai thác AI phục vụ học tập trong nhóm gồm Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan.

Không chỉ có tỷ lệ sử dụng cao, quy mô người dùng cũng ghi nhận sự tăng trưởng đáng chú ý. Mỗi tháng, hơn 160.000 học sinh tại Việt Nam sử dụng Gemini Canvas để hỗ trợ ôn tập và chuẩn bị cho các kỳ thi. Trong khi đó, đội ngũ giáo viên tạo khoảng 55.000 yêu cầu mỗi ngày nhằm phục vụ việc xây dựng bài giảng, thiết kế tài liệu và các hoạt động giảng dạy.

Thành công của Gemini tại khu vực bắt nguồn từ khả năng thông thạo ngôn ngữ địa phương. (Ảnh: Google)

Theo Google, AI đang dần trở thành công cụ hỗ trợ trong quá trình học tập thay vì chỉ là nơi tìm kiếm thông tin. Nhiều người dùng tận dụng Gemini để phân tích bài toán, giải thích công thức, kiểm tra lỗi lập trình hoặc hệ thống hóa kiến thức.

Đặng Thanh Nga, đại sứ sinh viên Google, cho biết Gemini Canvas thường được cô sử dụng như một "người bạn đồng hành" trong quá trình ôn thi. Công cụ này hỗ trợ phân tích các công thức toán học phức tạp, rà soát lỗi trong mã nguồn và sắp xếp lại kiến thức theo hệ thống.

Bên cạnh học tập, báo cáo cũng ghi nhận Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ sử dụng ngôn ngữ bản địa trên Gemini cao nhất Đông Nam Á. Có tới 89% câu lệnh được nhập bằng tiếng Việt, cao hơn Thái Lan (87%) và Indonesia (84%).

Google cho rằng khả năng xử lý tiếng Việt giúp Gemini trở thành cầu nối để người dùng tiếp cận thị trường quốc tế. Doanh nghiệp và người dùng trong nước thường xuyên khai thác công cụ này để dịch thuật, soạn email, biên tập tài liệu và bản địa hóa nội dung. Một ví dụ được hãng chia sẻ là người trồng trà Shan tuyết tại Lào Cai đã sử dụng Gemini để soạn email, hóa đơn bằng tiếng Anh và kết nối khách hàng tại châu Âu cũng như Mỹ.

Ở nhóm tác vụ chuyên môn, Việt Nam cũng nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực về các yêu cầu liên quan đến lập trình và toán học. Khoảng 4% câu lệnh trên Gemini tập trung vào lập trình, trong khi 5% liên quan đến toán học. Dù vậy, hai nhóm nội dung phổ biến nhất vẫn là trò chuyện với AI (29%) và sáng tạo nội dung (17%).

Trong năm qua, người dùng khắp Đông Nam Á đã tạo ra 5 tỷ hình ảnh bằng Nano Banana. (Ảnh: Google)

Đáng chú ý, 32% lượng truy cập Gemini từ Việt Nam được thực hiện trên máy tính, cao thứ hai Đông Nam Á sau Singapore. Theo Google, tỷ lệ này phản ánh nhu cầu sử dụng AI cho các công việc kỹ thuật, học tập và xử lý tác vụ chuyên sâu vốn thuận tiện hơn trên máy tính, trong khi 66% câu lệnh vẫn đến từ thiết bị di động.

Đây là lần đầu Google công bố báo cáo tổng hợp về xu hướng sử dụng Gemini tại Đông Nam Á. Hãng cho biết ứng dụng AI này đang là sản phẩm có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất của Google trong khu vực, với số người dùng hoạt động trên ứng dụng tăng hơn gấp đôi chỉ sau một năm. Gemini đồng thời là trợ lý AI được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam, Indonesia và Thái Lan.

Theo bà Sapna Chadha, Phó chủ tịch Google phụ trách Đông Nam Á và Nam Á, người dùng trong khu vực không chỉ tiếp cận AI mà còn nhanh chóng tích hợp công nghệ này vào công việc và cuộc sống hằng ngày theo những cách riêng.

Trong thời gian tới, Google đặt mục tiêu đưa Gemini trở thành trợ lý AI phục vụ khoảng 600 triệu người dân Đông Nam Á. Hãng cũng bắt đầu triển khai Gemini Spark - tác nhân AI có khả năng chủ động thực hiện công việc, tích hợp với Gmail, Docs và Slides. Sau khi phát hành phiên bản tiếng Anh cho người dùng Google AI Ultra, Google cho biết Spark sẽ được mở rộng sang các ngôn ngữ bản địa trong khu vực, bao gồm tiếng Việt, ngay từ tuần này.