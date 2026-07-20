Apple khởi động Back to School 2026 tại Việt Nam cho học sinh, sinh viên

Mùa Back to School 2026, Apple mang đến chương trình ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên tại Việt Nam.

Apple đã chính thức triển khai chương trình ưu đãi Back to School 2026 dành cho học sinh, sinh viên và giảng viên tại Việt Nam, kéo dài đến ngày 27/8.

Bên cạnh mức giá giáo dục quen thuộc dành cho các dòng Mac và iPad, năm nay hãng điều chỉnh hình thức quà tặng, đồng thời mở rộng thêm các lựa chọn phụ kiện phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Trong mùa Back to School năm nay, Apple mang đến chương trình ưu đãi quen thuộc tại Việt Nam, đồng thời bổ sung lựa chọn quà tặng dành cho người mua Mac và iPad.

Theo thông tin từ Apple, khách hàng mua Mac đủ điều kiện sẽ nhận bộ 4 AirTag trị giá khoảng 3 triệu đồng. Đây là quà tặng mặc định trong chương trình năm nay. Ngoài ra, người dùng có thể quy đổi giá trị quà tặng để lựa chọn phụ kiện khác và thanh toán phần chênh lệch nếu có.

Cụ thể, khi đổi sang AirPods 4, khách hàng cần trả thêm khoảng 809.000 đồng; AirPods 4 với tính năng chống ồn chủ động (ANC) có mức bù hơn 2 triệu đồng; trong khi AirPods Pro 3 yêu cầu thanh toán thêm gần 3,8 triệu đồng. Với khách hàng mua iPad, Apple tiếp tục cho phép đổi sang Apple Pencil Pro với khoản thanh toán bổ sung khoảng 178.000 đồng.

So với các mùa Back to School trước, Apple vẫn duy trì giá trị ưu đãi dành cho khách hàng đủ điều kiện, nhưng thay đổi hình thức quà tặng theo hướng linh hoạt hơn. Thay vì chỉ nhận một sản phẩm cố định, người dùng có thể cân nhắc lựa chọn phụ kiện phù hợp với nhu cầu học tập và sử dụng hằng ngày.

Chương trình Back to School năm nay cũng được Apple triển khai với những ưu đãi khác nhau tùy từng thị trường. Tại Ấn Độ, khách hàng có thể lựa chọn giữa AirTag và AirPods 4 khi mua Mac hoặc Apple Pencil Pro khi mua iPad. Trong khi đó, người dùng tại Malaysia, Philippines, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan được tặng Apple Gift Card thay cho phụ kiện.

Tại Việt Nam, chương trình diễn ra đến hết ngày 27/8, áp dụng cho các đối tượng đủ điều kiện theo chính sách giáo dục của Apple. Bên cạnh quà tặng, người mua vẫn được hưởng mức giá ưu đãi dành riêng cho học sinh, sinh viên và có thể kết hợp các phương thức thanh toán trả góp theo quy định của hệ thống phân phối.